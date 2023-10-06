小犬颱風「陸警凌晨解除」！路徑逐漸遠離　6縣市上班防豪大雨

限5天！7-11咖啡、氣泡水買1送1　全家衛生紙「買1送3」每包7元

▲超商本周優惠出爐，7-11祭出罐裝咖啡、氣泡水買一送一；全家則有衛生紙「買1串送3串」，110抽平均每包7元。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠出爐，7-11祭出罐裝咖啡、氣泡水買一送一；全家則有衛生紙「買1串送3串」，110抽平均每包7元。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11迎接雙十國慶連假，今（6）日起至10月10日限時五天，DM集結8樣商品促銷，首推UCC無糖咖啡買一送一、平均15元；以及MORE+維他命氣泡百香果買一送一、平均18元。

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▲7-11今（6）日至10月10日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11今（6）日至10月10日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至國慶日10月10日，本周DM共兩大張，買一送一共有3款，包括船井指定品項平均40元、燕麥棒平均45元、好來全亮白牙膏平均60元。此外，全家自有品牌FMC抽取式衛生紙「買1送3」，4串（110抽×8包）共230元，換算下來平均每包7元。

▲全家會員優惠自即日起至10月10日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至10月10日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至10月10日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至10月10日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時周末登場，今（6）日起延長至10月10日共五天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是特大杯美式（60元）買一送一，冰熱不限，平均單杯30元。

此外，FMC氣泡水平均15元、百吉布丁大雪糕平均13元、農心海鮮味烏龍麵平均25元、SOMA法國酥平均25元、泰國皇家牛奶片平均20元。

▲「康康5」10月6日至10月8日連續三天登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」10月6日至10月10日連續五天登場。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
即起至10月1日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共9大項目促銷，買一送一首推可口可樂纖維＋，平均每瓶18元，以及買UCC赤濃醇黑咖啡，再送無糖口味一罐，等同於買一送一。

▲萊爾富本周會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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