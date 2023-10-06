美豬洗產地風暴！桃衛生局持續追查 流向遍佈全台15縣市
桃園市政府衛生局日前查獲「新興冷凍食品有限公司」及「瑞騰國際股份有限公司」涉產品原產地標示不實案，衛生局近日持續追查兩家業者之下游廠商進口肉品使用情形。衛生局指出，「新興冷凍食品有限公司」之下游廠商遍佈15縣市，共120家業者，案件發生後，衛生局隨即通知各縣市衛生局查核下游業者，其中，「新興冷凍」於桃園市共有18家下游廠商，另一家「瑞騰國際股份有限公司」，則移由公司所在地新北市政府衛生局處辦，經回覆，初步掌握「瑞騰國際」在桃園有17家下游廠商。
記者李春台／桃園報導
桃園市衛生局指出，日前衛生局人員稽查新興冷凍公司工廠，查出自今年6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4,633箱（9萬4,377公斤）製成「前腿肉捲」，再切片為豬火鍋肉片售出，經稽查後已全數出貨，外包裝則標示原產地為「加拿大（豬肉）」，已命業者回收改正為今年7月1日至8月20日製造之產品，但多數已出貨。
衛生局表示，新興冷凍食品公司產品銷往15縣市，包括桃園、宜蘭、花蓮、基隆、新北、台北、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中、彰化、雲林、南投、嘉義縣、嘉義市等，至於是否開罰，因該公司登記在新北市，目前由新北市府處理中。另一方面，瑞騰公司登記在新北市，桃園市已將相關資料移請新北市政府處理。