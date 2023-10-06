「島語自助餐廳」10/7營業！吃到飽1090元　8大餐檯必吃菜搶先看

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島語集結了漢來美食旗下各名廚的星級美食、名店名菜，像是名人坊、福園餐廳等餐點都全入列。餐價平日午餐1490元、下午餐1090元、晚餐1790元，價格最高的則是假日晚餐為2090元。而餐廳名字「島語」寓意「以美食為語言，傳遞島嶼的美好」，共有八座島檯匯聚台灣與世界各地的豐富食材。
📍「沁」飲料區
百萬咖啡機與世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆的結合，還有海拔2500公尺、傳承五代的精品莊園華崗茶及台灣精釀啤酒知名品牌-台虎的生啤，這次還聯手亞洲五十大最佳酒吧的TCRC，推出兩款專屬「島語」的聯名調酒，只有來到這裡才喝得到。
📍「盛」日本料理區
將大目鮪、紅魽、青魽等現流魚貨，以及挪威鮭魚腹、日本海膽、生食級北海道大干貝等高檔海鮮一字排開，不管是生魚片、握壽司或是和牛、比目魚等炙燒握壽司，並搭配清酒。
📍「爍」烤物與炸物區
呈現高溫直火下的美味，像是外裹麵線油炸的雪絲海老揚、洋蔥絲、野蓮、櫻花蝦以麵糊沾裹成形油炸的櫻花蝦白玉揚以及炸鮑魚天婦羅等，都是兼具創意與美味的炸物。烤物包含烤香魚，還有現烤的「溫生蠔」，建議搭配「醋飲」解膩。
📍「膳」中式料理
除了保溫鍋裡的中式餐點，以契作櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨，以及燒臘師傅正統手法製作的脆皮燒腩等料理之外，還有庶民美食「桶仔雞」，更吃得到名人坊的鮑魚燒賣、長春捲，還有米其林入選餐廳-漢來福園餐廳的人氣餐點-「一品香東坡肉」、「魷魚螺肉蒜」，其中經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」在這裡更添加了鮑魚，食材更豐富，湯頭滋味更鮮。另外，集合牛肚、牛筋、牛腱等牛三寶的牛雜湯，大量的食材經過長時間燉煮讓湯頭更加濃郁而鮮醇。
📍「鮮」海鮮
島檯上滿滿的白蝦、當令螃蟹外，還有冰鎮雪場蟹腳以及特別的法國海螺。此區另一邊是生菜沙拉區，有在地小農生菜、產銷履歷水果，還有整支現切帕馬火腿，及腴香濃郁的松露肝醬、波特葡萄肝醬，西式佳餚當然搭配白酒。
📍「炙」西式燒烤
此區提供現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排及罕見的台灣戰斧豬排，除了媲美專業牛排館的配菜、主廚特製佐醬，吃牛排不能少的紅酒也都備齊。
📍「煲」的煲湯鍋物
此區有豚骨熬煮的龍蝦帝王蟹湯、更有酒蒸大蛤以及選用嘉義東石現採鮮蚵製作的XO醬鮮蚵煲，搭佐小米酒品嚐滋味更鮮。
📍「繽」甜點
10多種精緻甜點、現烤的熔岩巧克力外，不能錯過的還有現在韓國最流行的吉拉朵冰淇淋，6種口味、新鮮現做，低糖低脂、口感清爽，另外融合酒香的琴酒冬玉粹。
與島語差不多價位的buffet，則有饗賓集團旗下另一日式品牌「旭集」，剛進駐大葉高島屋5樓開設500坪大店，成為天母地區最大吃到飽。「旭集」主打日式料理，尤其著重海鮮，根據業者調查，以往民眾喜愛的菜色有經常被顧客一次吃掉10幾顆的現煎干貝，還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色，都是力推必吃。
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