侯友宜拋教育政策 民進黨酸：政見能抄襲但請註明出處
針對國民黨總統參選人侯友宜拋教育政策，民進黨發言人張志豪今（6）日表示，請侯友宜不要市政無心，連提出國政都不用心，不僅抄襲賴清德主席提出的「縮短公私立大學學費補助方案」，更打臉自己先前嗆說「政策撒幣」，對照今天簡直自相矛盾，「奉勸侯友宜，政見可以抄襲，但請註明出處」；賴清德競辦發言人陳世凱則說，侯友宜當時與國民黨稱此項政見是「大撒幣」，沒想到晚了幾個月仍舊跟進提出，真的是口嫌體正直。
記者陳佩君／台北報導
張志豪指出，賴清德提出「拉近差距1+3方案」進一步減免私立大學學雜費達3.5萬，主要是希望國家透過教育栽培人才，讓國家更好，因為政府補助公立大學比較多，補助私立大學比較少，公立大學沒有排富，通通都是一樣的學費，所以定額補助私立大學學雜費，是比較穩健的政策。
張志豪進一步說，賴清德提出這項主張有其過去政策脈絡，他在行政院長任內，就規劃就學貸款輕鬆還、放寬延後繳款的條件，就是希望減輕社會新鮮人的經濟負擔，因此他認為政府還能做得更多、更好，「請侯友宜千萬不要為了救自己的選情，為了抄襲而抄襲，為了加碼而加碼，因而失去政策本意」。
此外，陳世凱也說，今年6月賴清德就已經提出每年補助私大學生學費3.5萬元的政策，要從源頭減輕學生負擔，行政院也已經拍板定案，賴清德端出政策牛肉後，被侯友宜批是大撒幣，那為何此刻又提出相似的政策？侯友宜的預算財源又要從哪裡來？
陳世凱指出，6月時國民黨、侯友宜罵得兇狠的模樣仍歷歷在目，對比上今日侯友宜所提出的政策，證明賴清德所提出的政見是對的，侯友宜只是為批評而批評，可見侯市長和國民黨的選舉方式就是，一個亂開支票當政見，一個用抹黑造謠當策略。