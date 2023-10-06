曼谷槍擊在微博掀陰謀論　拐賣、割腰子！中國人眼中的泰國好恐怖

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其實在槍擊案之前，中國社群網路上就瀰漫著對泰國的負面傳聞，像是赴泰旅遊會遭到人蛇集團誘騙販賣，被割腰子等等。根據《BBC》報導，有位旅遊業者透露，來到泰國的中國人，首先都會追問詐騙集團和「割腰子」的事，這好像已經是中國國內對泰國印象的全民共識。
泰國政府9月下旬才剛剛對中國護照持有者開放免簽證觀光，希望能夠提振中國旅客赴泰旅遊的信心，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）也親自出面闢謠，強調不存在中國遊客赴泰國後遭到下藥摘除器官的事情，中國網路的「割腰子」傳言經查都是假消息。
然而，泰國當局打假的努力還未見到成效時，又發生了曼谷槍擊案，雖然賽塔立即召見中國駐泰大使韓志強，保證會徹查此案，替中國旅客提供安全的環境，泰國旅遊部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）也強調槍擊案是「獨立事件」，但恐怕仍擋不住各種陰謀論繪聲繪影地傳播。
中國旅客過去一直是入境泰國旅客的最大宗，在疫情前的2019年共有1100萬位中國旅客赴泰旅遊，而今年前7個月，僅有183萬位中國旅客赴泰，呈現斷崖式下滑。在各種傳聞於社群網路上發酵後，確確實實打擊了中國旅客赴泰的意願。
中國社群網路上似乎存在某種「黑泰產業鏈」，總是不斷抓住任何機會在散播對泰國的恐懼與挑撥中國民眾對泰國的惡意。像是中國出借泰國的大貓熊「林惠」於今年4月過世時，也曾有謠言說是因為泰國園方虐待所致，讓不少中國網友非常氣憤。
在關於曼谷槍擊案的陰謀論中，出現奶茶聯盟與黃之鋒等關鍵字，泰國的泰式奶茶、台灣的珍珠奶茶和香港的絲襪奶茶，在社群網路上被合稱成為「奶茶聯盟」，於2020年香港反送中運動中廣為傳播，連結起泰國、香港、台灣等地的年輕人，成為一股支持社會運動的力量，但也因而造成許多中國網友的不滿與反彈。該事件成為中泰友好的一個轉折點，且兩國網友在網路上的爭論與分歧，似乎延續至今仍未平息。