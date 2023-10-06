▲臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心創辦12周年　整合跨領域研究交流

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集結專家學者 分享經驗、最新治療進展邀集了臺灣大學腦與心智科學研究所王培育所長和神經生物與認知科學研究中心張芳嘉主任等共12位本院與台大校總區專家學者們，前來分享其最新研究成果與經驗，包含神經內外科治療術式等技術開發進展報告與應用，至神經發育與精神疾病到神經退化性疾病的調控機制，延伸至台灣腦庫的建置，同時更邀請到哈佛大學醫學院神經科學專家Scott Plotkin教授以預錄的方式介紹多形性膠質母細胞瘤目前最新治療進展。
整合各科部單位 建立完整資料庫本院自100年成立「臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心」以來，整合神經部、神經外科、精神醫學部、小兒神經科、復健部、耳鼻喉部、眼科部、影像醫學部、核子醫學部、麻醉部、病理部等相關單位，在服務病人與臨床研究方面不遺餘力，更建立完整資料庫，提供臨床神經醫學研究及基礎神經醫學研究使用，在轉譯醫學研究上扮演重要的角色。藉由112周年研討會分享研究經驗與成果，未來也將為教育民眾神經醫學知識以及快速給予神經學正確之診斷及治療持續努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59460
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