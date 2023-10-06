小犬颱風「陸警凌晨解除」！路徑逐漸遠離　6縣市上班防豪大雨

臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心創辦12周年　整合跨領域研究交流

▲臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心創辦12周年　整合跨領域研究交流
▲臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心創辦12周年　整合跨領域研究交流

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】今(112)年適逢臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心創立12周年，為促進基礎研究與臨床轉譯的跨領域神經科學交流連結與資源，整合各科神經醫療團隊、互享研究資源，臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心與臺灣大學「腦與心智科學研究所」及「神經生物與認知科學研究中心」，共同舉辦「臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心12周年研討會」，主題為「Interdisciplinary Neuroscience Forum : Connecting Bench and Bedside」，針對目前神經科學遇到最困難之疾病及神經退化性疾病、神經發育疾病及精神疾病等進行交流。

我是廣告 請繼續往下閱讀

集結專家學者　分享經驗、最新治療進展

邀集了臺灣大學腦與心智科學研究所王培育所長和神經生物與認知科學研究中心張芳嘉主任等共12位本院與台大校總區專家學者們，前來分享其最新研究成果與經驗，包含神經內外科治療術式等技術開發進展報告與應用，至神經發育與精神疾病到神經退化性疾病的調控機制，延伸至台灣腦庫的建置，同時更邀請到哈佛大學醫學院神經科學專家Scott Plotkin教授以預錄的方式介紹多形性膠質母細胞瘤目前最新治療進展。

整合各科部單位　建立完整資料庫

本院自100年成立「臺大醫院臨床神經暨行為醫學中心」以來，整合神經部、神經外科、精神醫學部、小兒神經科、復健部、耳鼻喉部、眼科部、影像醫學部、核子醫學部、麻醉部、病理部等相關單位，在服務病人與臨床研究方面不遺餘力，更建立完整資料庫，提供臨床神經醫學研究及基礎神經醫學研究使用，在轉譯醫學研究上扮演重要的角色。藉由112周年研討會分享研究經驗與成果，未來也將為教育民眾神經醫學知識以及快速給予神經學正確之診斷及治療持續努力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59460

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

美豬洗產地風暴！桃衛生局持續追查　流向遍佈全台15縣市

北北基桃等縣市公開流感疫苗廠牌　北市更曝將積極增購非高端疫苗

每22分鐘有1人因心臟病亡　世界心臟日「用心、懂心」怎麼做？掌握2重點

天氣降溫肌膚乾巴巴！長期缺水恐長皺紋　名醫曝「保濕最佳時間」

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞