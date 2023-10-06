金鐘58／黃河親解9年前「激戰80女」真相！正妹女友這原因嚇死了
黃河上次拿金鐘獎是17年前出道作《危險心靈》，一直以來，他都對拿獎很平常心，今年以《茁劇場—滴水的推理書屋》入圍迷你劇男配角，是完全沒有料到的事，而且他當下正在為愛貓拜拜，隔了1個小時才知道好消息。他穩交中的圈外女友當然也有給予祝福，同時也透露之前正妹女友被拍到真面目的時候「嚇死了」，一向不愛把私生活搬上台面的黃河，講到女友害羞不已，還解釋9年前「激戰80女」的傳言。他坦言「只是亂講的」，因為當時年輕招架不了記者的問題，現在他都已經超過30歲「我長大了」，心臟也強健許多。
記者蔡依庭／台北報導
33歲黃河前2天去雷射700多度的近視眼，今（6）日接受訪問時頻頻點眼藥水，一直被誤會在哭。他分享之前為了進入角色狀況，會故意不戴眼鏡想要模糊感，但現實面，對於生活或是工作上實在太麻煩，才鼓起勇氣去雷射，大概要等1周至1個月就能完全康復。
談到這回入圍作品《滴水的推理書屋》，黃河在劇中是演跨性別心理醫生，其中還有被性侵的橋段，現在回想起，他還是感到難受，「最讓我痛苦是一個受傷的人，但一直要堅持自己能透過心理諮商，能幫忙有同要遭遇的人，最令我心疼的部分，即使他面對傷害，還是堅持相信生命有希望和可能性，這令我感動，在飾演這個角色被這個信念影響著。」他雖然現在能侃侃而談這段心路歷程，但坦言拍完後心靈確實有受創。
黃河最近為了拍客台《星空下的黑潮島嶼》剃了平頭，這回不再當邊緣人，想嘗試正面陽光的角色，還為此學了小提琴、日語、客語、外科手術等課程。他表示小提琴是最難學習的，「需要練習細微動作、肌肉記憶，原本不會弦樂樂器，練習都很大聲，在家還被貓咬，後來都躲在工作室。」現在他練習的進度如何？他笑說：「看起來有模有樣、很享受，聽得懂旋律。」
※【NOWnews 今日新聞
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