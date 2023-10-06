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狂犬病死亡率近100％　愛犬接種疫苗成為「防疫汪汪隊」

▲狂犬病死亡率近100％　愛犬接種疫苗成為「防疫汪汪隊」
▲狂犬病死亡率近100％　愛犬接種疫苗成為「防疫汪汪隊」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬】狂犬病（rabies）是由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，絕大部分經由帶病毒動物咬傷後，經由傷口引發感染，一旦發病後，致死率幾近100％！[i]新北市政府動保處為響應9月28日世界狂犬病日，近期在新北多處提供免費施打狂犬病疫苗及寵物登記，施打過疫苗之寵物可領取紅色頸牌、與主題拍照框拍照及獲得精美禮物。

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狂犬病最早的記載出現於西元前23世紀巴比倫的漢摩拉比法典，在20世紀前，傷口燒炙是最常用使用的治療方法。1885年巴斯德發明疫苗之後，才開始有效的預防與治療狂犬病，巴斯德逝世於1895年9月28日，為了紀念他的貢獻，聯合國指定巴斯德過世的日子9月28日為世界狂犬病日。

衛生福利部疾病管制署指出，狂犬病初期症狀有發熱、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現異常亢奮或恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難、咽喉部痙攣，並引起恐水現象(因喝水或看到水引起之喉部痙攣)，隨後併有精神錯亂及抽搐等情況，患者常因呼吸麻痺而死亡。

免費施打疫苗　成為「紅牌狗狗」這樣做

依據農業部動植物防疫檢疫署規定，每年全國的頸牌顏色以綠、紅、藍、黃照順序輪替，以作為年度的區分，今年的狂犬病頸牌顏色輪到亮眼的紅色為主題色。動保處表示，每個頸牌的流水號碼皆是獨一無二，不會重複。今年度新北世界狂犬病日活動主題為：成為「紅牌狗狗」這樣做，狂犬病疫苗免費施打，漫步中和4號寵物公園。民眾可以將頸牌掛於狗或貓的項圈，作為施打證明，飼主可每年收集施打後之頸牌，作為紀念。

▲9月16日新北大都會公園舉辦的Pretty狗Walk活動，飼主與寵物狗與活動框合照。（圖／新北市動保處提供）

為推動狂犬病防疫工作，動保處每年皆舉辦多場狂犬病疫苗巡迴注射活動，今年目前已安排279場次，包含五股、板橋、泰山、淡水、三重、新莊、石門、瑞芳、蘆洲、新店、金山、中和、三芝、平溪、石碇、坪林、烏來、貢寮、萬里及雙溪等20區，並於寵物公園如蘆堤寵物公園、獇寮寵物公園及民有寵物公園等舉行巡迴注射活動，讓民眾於遛犬貓時亦可順便施打狂犬病疫苗。民眾若想查詢巡迴注射時間，可至動保處官網https://reurl.cc/Do605m查詢，攜帶注射通知單或身分證至活動現場，即可辦理疫苗注射及晶片登記。非新北居民也可查詢下列農業部動植物防疫檢疫署資訊：

★NEW★全國狂犬病巡迴注射行程及預定辦理活動

防範狂犬病　把握2不1要原則

新北市動保處表示，國內狂犬病疫情目前侷限於野生動物，罹病動物抓咬傷後感染所有哺乳類動物，提醒飼主應重視狂犬病的危害，若飼養滿3個月之犬貓及食肉目動物（鰭腳亞目除外）每年應補強1劑疫苗，若沒有按規定施打狂犬病疫苗，可依動物傳病防治條例第45條第2款處3萬至15萬元罰鍰。呼籲飼主做個稱職的主人，除了避免被罰，也可保護人類及動物健康。

  • 不棄養家中寵物
  • 不接觸、捕捉及飼養野生動物
  • 要每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗

[i] https://www.mohw.gov.tw/fp-3214-23196-1.html



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59447

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