小犬過境重創雲林！災損估1.7億 農產災損達2.7億
小犬颱風近期過境台灣，今（6）日稍早已解除海陸警報，但仍造成農業災情，經農業部部農糧署、畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至10月6日17時止，農業產物及民間設施損失計2億7443萬元，以雲林縣損失最為嚴重，作物則以落花生受損最嚴重。
記者林志怡／台北報導
縣市受損方面，農業部指出，這次農業產物及民間設施估計損失計2億7443萬元，其中雲林縣損失1億7783萬元（占65%）、彰化縣損失6956萬元（占25%）、台中市損失1008萬元（占4%）、嘉義縣損失740萬元（占3%）及台南市損失605萬元（占2%）較為嚴重。
針對農產損失，農業部指出，估計損失金額2億7066萬元，農作物被害面積7955公頃，損害程度23％，換算無收穫面積1795公頃，受損作物主要為落花生，被害面積4070公頃，損害程度23％，換算無收穫面積949公頃，損失金額1億5374萬元，其次為硬質玉米、甘藷、牧草及食用玉米等。
此外，農業部表示，畜產損失估計29萬元，受損畜禽主要為雞及豬；民間設施損失估計347萬元；農業設施估計損失346萬元，主因塑膠布溫網室、水平棚架網室受損；畜禽設施估計損失2萬元，主因畜禽舍半倒。