大考中心英聽資訊誤植！破萬考生收錯誤簡訊　青民協籲寄書面通知

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大考中心表示，目前已全面更正完畢、重新開放查詢系統，並於今天寄發更正簡訊予報名時有填寫行動電話號碼的考生。對所有報考考生造成困擾，敬請見諒。
一位景美女中高三學生向青民協反映，「昨天收到大考中心簡訊時，自己的考試場次是下午場，沒想到今天突然又收到更正簡訊通知考試場次改為上午場，2封簡訊連應試號碼都不相同」，這樣的嚴重疏失讓學生質疑「如果沒看到更正簡訊，或記成舊的錯誤簡訊的考試時間，可能直接會跑錯場次，嚴重影響考生權益。」
有高中教師提到「自己學校校內，光上、下午場資訊錯誤的就有破2成的考生，如果學生誤記成舊的資訊，可能直接導致跑錯考試時間而無法應考」，若大考中心只以簡訊更正，恐怕有欠周延。
據了解，景美女中已立刻請各班導師透過班群通知學生，「大考中心今天公告的應試資料出錯，已關閉查詢網頁。請考生明天再上該連結查詢」，除景美女中外，師大附中在內的北市、桃園等多所高中，都有許多學生收到錯誤的應考簡訊。
青民協認為，大考中心應公布有多少學生收到錯誤簡訊，又有多少學生錯誤資訊中的考試上、下午時間被弄錯，若學生沒注意到或因此混淆考試時間，恐將因大考中心行政疏失，導致考生權益受損。
青民協呼籲大考中心，不應只以簡訊通知更正，考試時間已剩2週，應盡速以書面通知寄給曾收到錯誤簡訊的考生，並應提醒各校務必請考生考前最後確認考試時間是否正確。