金鐘58／巴鈺《一袋》收攤前無緣入圍吐心聲 主持紅毯被逼瘋
韓瑜、張睿家、林玟誼、伊正、王彩樺、黃西田和巴鈺等人今（6）日出席《阿叔》記者會，巴鈺難得出現在全台語劇的演出，今年還將和黃豪平一起主持金鐘獎節目類頒獎典禮的紅毯，透露從4月開始就在準備功課，至於和曾國城主持的《一袋女王》在收攤前卻無緣入圍主持人獎，心碎了嗎？她不改主持掌控的功力，反問：「要真實的心情還是官方的？」而她的真實心聲一樣超官腔：「當然是為他們開心囉！評審評斷好或不好，美與醜是很主觀的事。」
記者蔡依庭／台北報導
巴鈺的老公是樂團「Tizzy Bac」鼓手林前源，目前到處在巡演，讓她現在要一打2顧小孩，還有主持金鐘紅毯的事前準備「我已經瘋了，每天抓到空檔，就要做很大量的功課」，希望能問出深度的問題，而不只有一般基本題。
韓瑜首次挑戰飾演新聞主播，透露拍攝播報財經新聞的橋段時最困難，自曝在數學上根本沒有天賦，所以財經的東西有百分之80都聽不懂，所以播報財經新聞時很痛苦，也笑說：「偏偏導演要使用播報財經新聞的畫面，所以經歷了非常漫長又痛苦的時間。」
睽違多年再次接演連續劇的黃西田，開心表示：「我已經好幾年沒演連續劇了，這次遇到這麼多的年輕演員，很新鮮、很好玩！」特別提到旁邊的資深演員伊正，笑虧以前一直以為對方也是新生代演員，讓伊正又驚又喜。問及年輕一輩演員們的台語，黃西田直呼：「都不及格餒。」民雄更補槍笑虧大家都是小學生程度。