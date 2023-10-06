64歲徐乃麟學「弄獅」連滾帶爬！徐新洋驚呆：都可以領老人卡了
64歲綜藝大哥徐乃麟，日前帶著新婚兒子徐新洋、藝人莎莎，一同參與節目《鬥陣大廟埕》來學習體驗台灣傳統技藝「弄獅」，眼見爸爸練習整整3天，不斷在地上連滾帶爬，讓一旁的徐新洋看了好感動，直呼：「他明天都可以領老人卡了，這樣滾爬翻真的很厲害！」
記者詹鎰睿／綜合報導
為了歡迎徐乃麟帶著甫新婚的兒子徐新洋，節目邀請到基隆知名「長興呂師父龍獅團」，由團長呂美吉親自指導。歷經三天的練習後，讓徐乃麟、徐新洋和莎莎狂喊全身痠痛、累到翻掉。
提到最辛苦的地方，徐乃麟則笑說，他們練習三天都是颱風天，全身濕透透，「我們三個人為了連戲，衣服都不能換，而且從事演藝工作40年真是沒這麼辛苦過，好險自己平常真的有在練體力，不然這個簡直是連續三個小時的有氧運動。」並說自己跟徐新洋，前兩天晚上9點就睡了。
徐新洋表示，看到爸爸為了節目在地下翻滾，一起練習「弄獅」的基礎動作，真的很感動，「他明天都可以領老人卡了，這樣滾爬翻真的很厲害！」讓徐乃麟笑稱，「幹嘛亂爆料！」
徐新洋接著補充，其實看到爸爸在地上又翻又滾，其實有一度擔心他爬不起來，沒想到反而是自己撞到柱子爬不起來，不斷狂誇爸爸的體力超級好。莎莎也說，「其實昨天錄影的基礎動作更艱難，我一直在看乃哥什麼時候受不了，結果都沒有，他有在鍛鍊身體，體力超好，不管做什麼都一馬當先，比我們還有精神。」