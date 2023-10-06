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萬芳任桃影評審動怒了！她抱屈喊：拜託讓得獎者說話

▲萬芳擔任桃園電影節評審團主席，罕見動怒喊話：「拜託讓得獎者說話。」（圖／桃園電影節）
▲萬芳擔任桃園電影節評審團主席，罕見動怒喊話：「拜託讓得獎者說話。」（圖／桃園電影節）

記者黃雅琪／綜合報導

第10屆桃園電影節今（6）日舉行，總獎金高達100萬元的「台灣獎」頒獎典禮，萬芳擔任評審團主席，率決選評審陳宏一、李銘順、姚經玉、張士達共同揭曉得獎名單。不滿得獎者無法在台上發表得獎感言，萬芳當場動怒：「拜託之後可不可以讓得獎者說話，對這件事情有點生氣！」據悉，得獎者是被承辦單位安排於後台發表得獎感言。

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▲桃影最大贏家《橋頂少年》，演員林毓家（左起）、製片蔣佳妤、演員陳俞諺、嘉賓陳淑芳、桃園市市長張善政、導演張不乙、演員陳泰河。（圖／桃園電影節）
▲桃影最大贏家《橋頂少年》，演員林毓家（左起）、製片蔣佳妤、演員陳俞諺、嘉賓陳淑芳、桃園市市長張善政、導演張不乙、演員陳泰河。（圖／桃園電影節）
萬芳藉著電影《五月雪》提名金馬60「最佳女配角」及「原創電影歌曲」兩獎，她表示非常感謝金馬獎，認為電影關注女性失語權，很開心能被看見，同時也恭喜導演張吉安。提到金馬紅毯禮服，萬芳看著身旁的陳淑芳穿著改良式旗袍笑說：「可以效法淑芳阿姨，每次都穿得金光閃閃！」

▲桃園電影節「台灣獎」評審團，姚經玉（左起）、張士達、陳宏一、萬芳、李銘順、邱志宇。（圖／桃園電影節）
▲桃園電影節「台灣獎」評審團，姚經玉（左起）、張士達、陳宏一、萬芳、李銘順、邱志宇。（圖／桃園電影節）
本屆「最佳影片獎」頒給張不乙導演短片作品《橋頂少年》，林毓家（原子少年「AcQua源少年」成員）、陳俞諺、宋昱德、陳泰河（台劇《有生之年》飾演吳慷仁少年時期）共同獲得「最佳男演員獎」，成為最大贏家！「最佳女演員」獎則頒給短片《送行》的李悠、「評審團特別獎」得主為陳淦熙的短片《念你如昔》、「未來之星獎」給《哈勇家》的張祖鈞，由片中另一演員黃信赫代領。「人文獎」給予劉琬琳的動畫短片《鷺鷥河》。

會後萬芳受訪表示，評審花了2天時間聚在一起看片，討論過程彼此想法蠻一致的。李銘順提到男演員獎本來是1個，一開始想在《橋頂少年》2位要角中二選一，但眾評審討論若沒有另2位少年的互動幫助，整體表演也不成立，於是決定4位都給獎。李銘順說：「看片不簡單，精神消耗，但要快速理解導演們想講的內容，也是長知識，過程很享受。」

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