《哈林小隊》墾丁外景爆意外！卜學亮一個重心不穩跌落海中
「哈林」庾澄慶和卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天主持的《騎吧!哈林小隊》挑戰18天、1200公里單車環島。本週造訪國境之南屏東恆春，並找來電影《海角七號》男主角「阿嘉」范逸臣。一行7人在墾丁嗨唱「藍藍的天、白白的雲」，還一起大玩水上遊戲體驗立槳SUP，未料卻發生意外落海事件；阿亮先是一個重心不穩自SUP跌入海中，沒多久哈林也開心下水，大夥兒玩得非常開心。
記者黃盈容/綜合報導
由好看娛樂製作發行的《騎吧!哈林小隊》，看到來賓范逸臣大駕光臨哈林小隊，哈林、卜學亮2人再度展開「哈亮好友日常」的鬥嘴模式，當小隊們來到《海角七號》男主角阿嘉的家時，阿亮搶先要求合照說：「經紀人叫我說跟小范拍一下。」哈林也不甘示弱說：「我要跟他拍！」沒多久阿亮又直接喊了一聲「澄慶啊」就順勢把正在與范逸臣合照的哈林直接推開，畫面非常逗趣。
哈林小隊經過10天的騎乘，繞行台灣⻄半部共636公里後，成功插旗環島的第二座極點台灣極南點「鵝鑾鼻燈塔」，庾澄慶感性表示：「台灣最南端的燈塔，親眼目睹那感覺有一點不真實。」柯有倫開心地說：「我們六個人一條心！攻佔下來，那種感覺我覺得就是爽。」