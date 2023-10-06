亞運籃球／中國男籃大賽連遭挫敗　姚明承認：已和世界籃壇脫軌

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在姚明退役之後，中國隊就遠離世界列強的行列，期間還曾在2013亞錦賽輸給中華隊，讓球隊下定決心全面改革。但隨著世界籃壇的變化，他們的打法似乎已經有些跟不上，近期連在亞洲籃壇的地位都已經開始受到挑戰。
據了解，中國隊找來外籍總教練Aleksandar Djordjevic的原因就是要重回世界列強行列，而不僅僅是在亞洲盃賽中出成績，這也是為什麼上面仍然給予他耐心的原因。但在亞運會只拿下銅牌後，很多事都存在不確定性。不過姚明認為，在這屆亞運會上，Djordjevic和球員之間已經起到良好的化學反應。
賽後受訪時，姚明直言中國男籃在世界盃和本屆亞運會上看到很多新的東西、也稱球隊「對外交流不順利」，直言中國隊不能停止和世界籃球的交流，看到籃壇飛速發展自己也很緊張、幾乎是「冷兵器到熱兵器的轉變」，對這個問題沒有認識的話，落後的差距還會更大。而這個過程要怎麼去完成，還需要討論總結。
姚明對於中國籃球各方面的落後直言不諱，坦言現在中國已經和世界籃球的「脫軌」，但他也不願意多談CBA聯賽和中國籃壇一些基礎面的問題，聲稱這不應該是由自己來回應的、因此沒辦法來回答。
雖然中國隊處於落後，但姚明表示有差距不一定是壞的，至少從日本隊的經驗上，能看到亞洲球隊只要用對方法，就有機會追上世界強權。至於中國籃球未來應該要打哪一種球風，這位前NBA球星並沒有給出答案，但他給出了一組數字。
「這次世界盃我們三分球命中率是31.%，日本隊也差不多，但他們的出手三分球的比例是50%。你從數字上去換算，同樣命中率會得出不一樣的結果，我相信數據，（要打什麼樣的球風）得用具體客觀的東西去衡量他。」姚明如此說道。
在詢問一些中國記者時，他們認為Djordjevic帶來一個全新的體系，但這個體系需要一些合適的球員在其中，只是對於CBA還能否孕育這些球員，他們帶有疑問。
對此姚明表示，他對CBA聯賽的未來是有信心的，「因為我們已經有很多人——包括在座的各位——看過世界，要變得更好，需要很多有建設性的聲音。」他還表示任何的團隊都會有領袖，差別在於可以帶領大家走多遠，相信未來中國男籃新生代的領袖人物會出現。
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