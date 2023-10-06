▲細胞治療產值逾400億美元　台灣欲「彎道超車」尚須2關鍵

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再生醫療主動治療 刺激器官自我修復再生醫療與傳統醫療最大的不同，便是再生醫療並非被動地協助維持人體正常運作，而是刺激器官自我修復的主動治療方式。然而，台灣再生醫療起步較晚、相關法律規章尚在草案階段，民眾熟悉的再生醫療主要是臍帶血保存幹細胞；但目前美國、日本已進展至用幹細胞治療糖尿病、免疫細胞治療癌症等現代重要疾病。
何啟功強調，細胞醫療市場逐年攀升，產值預期將超過400億美元，台灣若希望盡快與國際接軌，亟需政策的支持和尋求國外技術合作機會。因此呼籲政府能從為民眾提供專業醫療服務的角度出發、支持推動生醫產業發展，台灣的再生醫療才有可能「彎道超車」，以小博大、後發先制。
他舉例，針對國際合作方面，台大醫院2007年攜手美國杜克大學臍帶血權威Dr. Joanne Kurtzberg，進行台灣首例自體臍帶血回輸治療腦麻。另台灣於2019年取得日本癌症權威醫師照沼裕的免疫細胞療法專利技術授權，還有免疫療法治療不孕症和卵巢早衰，對台灣「生機」來說是一大福音。
放眼未來，何啟功認為台灣生技發展目標是讓存戶的臍帶血發揮更多幹細胞的延伸運用，使儲存的優質細胞材料，可以有效協助免疫治療。他也期待生技結合AI，可大幅加快基因序列解讀速度，提升效率指日可待，將守護全人類健康的使命發揚光大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59444
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