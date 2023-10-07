伊朗女權鬥士獲和平獎　聯合國：表彰伊朗女性勇氣

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史勞塞爾同時再次呼籲伊朗當局釋放穆哈瑪迪。穆哈瑪迪從事維權運動爭取女權以及要求廢除死刑，被判12年有期徒刑，目前正在獄中服刑。
穆哈瑪迪的家人表示，這是「伊朗爭取自由的歷史性及意義深遠的時刻」。家人對她無法享受這個「非凡時刻」感到遺憾。
穆哈瑪迪入獄期間，她的Instagram帳號由家人經營。家人在穆哈瑪迪的帳號發文表示，這一榮譽屬於所有伊朗人，「尤其是勇敢的伊朗婦女和女孩，她們為自由和平等奮鬥的勇氣折服全世界」。
去年9月庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕羈押後死亡，引爆伊朗全國抗議風潮，目前被關押在德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）的穆哈瑪迪當時也在獄中聲援抗議。
穆哈瑪迪因投身反對強制婦女戴希賈布頭巾（hijab）和反對死刑的維權運動，過去20年大部分時間一直反覆進出監獄。
穆哈瑪迪的家人表示：「遺憾的是，納爾吉斯（穆哈瑪迪的名字）無法與我們一起分享這個非凡時刻。由於她遭受冤獄，我們無法看到她對這個振奮人心的好消息喜悅的反應。正如納爾吉斯常說的：勝利得來不易，但遲早會到來。」
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在社群媒體平台X發文表示，穆哈瑪迪獲獎「展現出女性爭取自由的力量」，她「無所畏懼的聲音無法阻攔，伊朗的未來掌握在女性手上」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1121006