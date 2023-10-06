名家論壇》謝國安／國造潛艦洩密疑雲密佈

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但平心而論，這就回到你的消息來源是否為真這件事情上。當這個揭弊的當事人在自己的臉書上說自己遭到恐嚇，很難不引起公憤與同情。同情他與聲援他的人，怎麼可能懷疑這個人原來是造假？不過網路聲量如海嘯。即使有人發出這樣的評論，也很容易被一堆罵「造假」的訊息給淹沒。「Lin Bay 好油」自己付出代價，還拉了一堆人跟著翻車。受傷最深的堪稱戰神黃國昌，因為之前開直播力挺「Lin Bay 好油」被酸爆，上週排名第十四名。國民黨立委參選人羅智強當時第一個站出來聲援「Lin Bay 好油」後來也發文道歉，排名第十二。而跟這件爭議相關的還包括前農業部長陳吉仲第八、痛批「Lin Bay 好油」當年在北農總經理任內網路霸凌她的吳音寧排名第十六。
上週還有持續引起討論的藍白合議題。柯文哲拋出民調決定總統誰正誰副，但國民黨並未接球。藍白合除了在部分區域立委選區明朗化，例如台中市第一選區國民黨禮讓蔡壁如、蘆洲立委禮讓李有宜外，各界最關心的總統大選仍然牛步化。柯文哲排名第三、侯友宜第四。已經展開連署的郭台銘排名又往下探，來到第十三名，總分也不到四萬分，僅剩32136。至於賴清德上周則是高居第一，總分有110301，在聲量上呈現一枝獨秀。除了進口蛋議題之前有燒到他之外，潛艦國造也讓大家回憶起過去賴清德擔任立委時怒槓國民黨的往事，此外還有護理師上街抗議賴清德政見問題等等，不過賴清德不斷拋出牛肉，持續自己目前的聖人戰法，反倒使得目前藍白合的焦慮逐漸浮現。
前總統馬英九則是突然拋出不參加今年的雙十國慶，中斷了他連續四十年參加的紀錄。馬英九的說法是，不滿國慶大會以「Taiwan National Day」為英文名，國慶名稱改為「台灣國慶日」是搞台獨。引發一波討論。馬英九排名第六，總分65243。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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