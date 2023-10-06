國民黨接招！柯文哲再拋藍白合具體方案　挑5家做民調

名家論壇》謝國安／國造潛艦洩密疑雲密佈

▲國造潛艦海鯤號，才隆重舉行「原型艦下水暨命名典禮」，立刻就爆發「誰洩漏國防機密給中國」，前海軍顧問郭璽一度具名指控就是馬文君。（圖／翻攝馬文君臉書）
▲國造潛艦海鯤號，才隆重舉行「原型艦下水暨命名典禮」，立刻就爆發「誰洩漏國防機密給中國」，前海軍顧問郭璽一度具名指控就是馬文君。（圖／翻攝馬文君臉書）

文/謝國安

國造潛艦海鯤號，才隆重舉行「原型艦下水暨命名典禮」，立刻就爆發「誰洩漏國防機密給中國」。引爆點從潛艦國造召集人黃曙光爆料「有家廠商因沒有標到，就把資料丟給中共大使館，讓中共回頭找對方國家進行施壓」，黃曙光還強調「有一個立委一直在搞」，只為了些「蠅頭小利」。這下全爆炸，該名「立委」身分直指國民黨立委馬文君。而前海軍顧問郭璽也加入戰局，一開始具名指控就是馬文君，後來又一度改口說不是，說法院見。國民黨立委參選人徐巧芯也加入戰局，公布郭璽與韓國顧問的錄音檔案，質疑郭璽「錢見國造」，雙方隔空互飆。潛艦國造案由於事涉國家機密，且挑動兩岸敏感神經，引發網友討論。根據Sola大數據團隊政治人物聲量分析排行榜指出，過去一周國民黨立委馬文君排名第二，總分102674分。原本馬文君排名都落在兩百多名，這次一口氣飆到第二。前海軍顧問郭璽排名第七，潛艦國造召集人黃曙光第十，加入戰局反咬郭璽的徐巧芯排名第廿二。

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▲政治人物聲量Top 20。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲政治人物聲量Top 20。（圖／Sola大數據團隊提供）
不過過去這周在政治議題上的聲量討論，相較於過去幾個月，很明顯偏冷。除了前兩名，沒有人破十萬分。跟潛艦國造疑似洩密案可以分庭抗禮的熱門議題，還是進口蛋爭議。不過卻是「Lin Bay 好油」遭恐嚇被查出自導自演，也讓一堆之前因為他被恐嚇而聲援的政治人物只能摸摸鼻子道歉撤文。「Lin Bay 好油」為什麼要自導自演恐嚇案，外界不得而知，但這個翻轉卻讓許多網路側翼high翻，紛紛指責「Lin Bay 好油」造假，而聲援他的政治人物臉書也被洗版，紛紛遭殃。事實上，「Lin Bay 好油」之前揭露的進口蛋與流向爭議，跟自導自演恐嚇案是兩回事。不過在自導自演被抓包後，一切彷彿不重要，果然許多之前質疑進口蛋的部分爭議都被稀釋，好像也成了假的。

但平心而論，這就回到你的消息來源是否為真這件事情上。當這個揭弊的當事人在自己的臉書上說自己遭到恐嚇，很難不引起公憤與同情。同情他與聲援他的人，怎麼可能懷疑這個人原來是造假？不過網路聲量如海嘯。即使有人發出這樣的評論，也很容易被一堆罵「造假」的訊息給淹沒。「Lin Bay 好油」自己付出代價，還拉了一堆人跟著翻車。受傷最深的堪稱戰神黃國昌，因為之前開直播力挺「Lin Bay 好油」被酸爆，上週排名第十四名。國民黨立委參選人羅智強當時第一個站出來聲援「Lin Bay 好油」後來也發文道歉，排名第十二。而跟這件爭議相關的還包括前農業部長陳吉仲第八、痛批「Lin Bay 好油」當年在北農總經理任內網路霸凌她的吳音寧排名第十六。

上週還有持續引起討論的藍白合議題。柯文哲拋出民調決定總統誰正誰副，但國民黨並未接球。藍白合除了在部分區域立委選區明朗化，例如台中市第一選區國民黨禮讓蔡壁如、蘆洲立委禮讓李有宜外，各界最關心的總統大選仍然牛步化。柯文哲排名第三、侯友宜第四。已經展開連署的郭台銘排名又往下探，來到第十三名，總分也不到四萬分，僅剩32136。至於賴清德上周則是高居第一，總分有110301，在聲量上呈現一枝獨秀。除了進口蛋議題之前有燒到他之外，潛艦國造也讓大家回憶起過去賴清德擔任立委時怒槓國民黨的往事，此外還有護理師上街抗議賴清德政見問題等等，不過賴清德不斷拋出牛肉，持續自己目前的聖人戰法，反倒使得目前藍白合的焦慮逐漸浮現。

前總統馬英九則是突然拋出不參加今年的雙十國慶，中斷了他連續四十年參加的紀錄。馬英九的說法是，不滿國慶大會以「Taiwan National Day」為英文名，國慶名稱改為「台灣國慶日」是搞台獨。引發一波討論。馬英九排名第六，總分65243。




●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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