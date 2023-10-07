內幕／賴清德競總回防左楠　拉抬李柏毅鞏「八仙過海」

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總統蔡英文上屆競選連任普遍獲得年輕選民支持，加上香港反送中事件催化出「亡國感」，橫掃817萬票、57%得票率，成為國內史上得票數最高紀錄，同時連帶拉抬立委選情，讓民進黨國會再度國過半，高雄更是囊括8席國會議員席次。
雖目前總統民調顯示賴清德持續穩定領先，選情也不如當初九合一大潰敗後的絕望悲觀，但多位現任立委不參選連任，新人接棒浮現隱憂，另包括台北市港湖區泛綠整合失敗，台東縣、嘉義市等地初選網內互打傷口難彌平，立委席次縮減早已是黨內公開的秘密。
左楠資深立委劉世芳本次不參選連任，改由菊系議員李柏毅接棒參選，而左楠向來選民結構藍大於綠，選戰也因而陷入膠著，對決國民黨具基層實力的議員李眉蓁，另有前海軍顧問郭璽參戰，近來因潛艦國造槓上藍委馬文君聲名大噪，讓綠營支持者憂心忡忡。賴清德早月前親自盤點全台選情，將左楠列為首波強化輔選區域，以「多站台、送軍援與促整合」多元方式助選。
回顧民進黨歷次高雄選舉，包括總統蔡英文與市長陳其邁，競選總部選擇在鳳山。據悉，賴清德高雄競總由陳其邁擔任主委，主要由總幹事劉世芳操盤，上月底賴清德與8選將聯合看板，選擇在人車絡繹不絕的左營自由黃昏市場亮相，此外賴高雄競總本次拍板落腳左營區博愛三路，拉台李柏毅選情意味濃厚。
據了解，賴清德將在11月19月出席高雄競選總部成立大會，有趣的是左營競總旁腹地太小，競總成立大會另規劃在鳳山高雄市議會周圍舉辦。屆時將與8選將合體同框造勢，力拚港都立委全壘打「八仙過海」。