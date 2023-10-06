李亦伸專欄／亞運只是「安慰獎」　中華男籃看見自己

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際籃球挑戰愈來愈大，打法、防守、強度、碰撞都在提升。亞洲籃球門檻+競爭水平愈來愈高，身材、團隊、歸化球員、天賦條件、對抗性都讓中華男籃感受震撼教育，每場比賽都有滿滿收穫。
贏香港19分（81：62），香港籃球並沒有那麼差，中華隊這一戰贏球，但並沒有打出自己水平。
輸大陸20分（69：89），林庭謙客串主控，中華隊進攻直接少第一進攻選擇和侵略性，用人輪換相對保守，防守跟著崩盤。大陸以4成3三分命中率命中15個三分球，攻防兩端全面壓制中華。
贏蒙古3分（78：75），這場球是中華男籃杭州亞運最低點，蒙古莫明的準，莫明機動，加上莫明球風，差一點讓中華隊翻船，中華男籃幸運贏球。這一戰讓中華隊承受所有壓力，千夫所指，國際籃球舞台很現實，贏球卻少了說服力，。
12強賽中華83：62大勝哈薩克，成功打進亞運八強，中華隊表現有點回神，打出合格內容，球迷對中華隊信心逐漸回升。八強賽對日本，日本二軍分組預賽83：77力克南韓一軍，日本三分球41投17中，三分命中率4成1，極致三分轟倒南韓自信和爭冠計畫。
幾乎沒有人對中華贏日本有信心，我是全台灣最樂觀那個，我認為中華隊沒有輸日本的理由和藉口。
中華85：66痛擊日本，連續兩屆打進亞運四強，這場勝利讓全台灣球迷一下子活了過來，對中華男籃表現充滿信心。中華隊上半場43：25領先日本18分，三節打完日本只攻下43分，中華取得66：43遙遙領先。
中華男籃杭州亞運輝煌走到這裡，四強賽中華被約旦90：71擊倒，銅牌戰被大陸101：73狠踹，沒有人再責備中華男籃，亞運四強是可以交待的成績。
杭州亞運前我就強調，亞運現在是「安慰獎」，競爭層次和水準已經不受太多國家重視，亞運現在的定位、層次和重要性一如世大運，那是台灣奮勇「奪牌」安慰獎，代表性和實質意義都不大。
以籃球來說，籃球世界盃、亞洲盃的重要性和競技層次早就超越亞運，奧運分量和地位更高一些。
打完約旦、大陸，中華男籃真實「看見自己」，這是最重要收穫。
1、面對亞籃一線國家，中華男籃歸化球員阿提諾的能力就顯得平凡。以中華隊實力，歸化球員只是重要助力，像阿提諾這樣能力的歸化球員能為中華隊提升的戰力有限，本土球員競爭力和對抗性、能力才是最關鍵。
除非阿提諾能在對約旦、大陸這層級對手打出攻防統治力，否則中華男籃在亞籃想要突破現況，就得從本土球員能力、攻防、技術面、整合戰力著手。
2、國際賽防守強度和身體對抗性都遠遠超過台灣籃球、職籃、教練、球員想像，更多對抗、防守幾乎是撲在你身上的防守方式，攻防都一樣，這是台灣教練和球員都要提早適應學習的重點。
3、陣容深度不足，中華隊這次亞運行，教練敢用的人大約七人，這樣的陣容深度不夠，比賽更難打，未來籃球擴大主要輪換，以8+2人為主，這是大趨勢，也是未來中華男籃在選訓賽最重要軸心。
4、中華男籃打球風格非常溫和，打球中規中矩又斯文，缺少猛暴氣勢和身體碰撞，這很吃虧，打國際賽勢必要改變這種打球風格和習慣，那麼就得從基層籃球、職業聯賽紮根做起。
謝謝中華男籃，你們辛苦了。謝謝所有球迷，你們的罵聲和疼惜大家都看見也聽見，台灣籃和中華男籃未來只會更好，大家一起努力。
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。
只