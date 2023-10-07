白晝之夜今開跑「跨夜12小時」！封街電影、猛禽酒吧8大必玩亮點

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📌亮點一、Inside Out Project
近年享譽國際的法國街頭影像藝術家JR發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》，邀請民眾上車拍照，一起為臺灣的自由民主發聲，目前已在臺北多處巡迴展出。10月7日19:00~10月8日06:00，將至白晝之夜現場。
📌亮點二、小冰人
邀請到法國著名攝影師JR、巴西藝術家Néle Azevedo以全球議題為創作核心，聯邀市民一起創作，Néle Azevedo將以冰塊製作出20cm高的小冰人，再由民眾一起擺放三千個小冰人，將小冰人放在大型紀念碑、紀念館前隨著時間融化。
📌亮點三、貓市長佔領中
由日本羊毛氈復刻創作者佐藤法雪，以人身比例放大創作擬真貓頭並空運來臺，透過卡米地喜劇俱樂部規劃創作的行為藝術演出，搭配趨勢科技提供的實境直播技術，讓民眾得以線上參與貓市長就任現場，以及由僻室House Peace劇團演出與市民近距離互動，讓白晝之夜的市長辦公室成為一處充滿狂想與趣味的魔幻空間。
📌亮點四、仁愛路變身行動電影院
按照字面上來看沒錯！就是在仁愛路快車道上看電影，今年白晝之夜與國家電影及視聽文化中心合作，要將仁愛路變成一座大型的露天電影院。
📌亮點五、猛禽酒吧
「猛禽酒吧」公益行動，共串連了在捷運信義幹線上的8家酒吧，以都市中常常被忽視卻常在臺北市出沒的猛禽類鳥類為主題，訴求「喝一杯酒，知道一個關於臺北猛禽的故事」。8間酒吧包含 Bodega、BAR PUN、榕信義 RON Xinyi、Bar Digout、Sidebar、無向 Bar Without Anhe、CÉ LA VI Taipei，以及Draft Land Xinyi，通喝下來，等於是嘗遍8杯，活動即日起至10月15日。
📌亮點六、信義區打造成為自由街頭
信義區也將成為一座「自由街頭」，由Wild Open Arts策劃，讓4位頂尖塗鴉藝術家，在20公尺高空24小時不間斷創作，還有連續6小時、超過30人接力的喜劇脫口秀，加上馬戲、音樂、舞會等演出，精彩可期。
📌亮點七、白夜Kiki ball
由僻室 Houce Peace 及星合有限公司策劃的演出，有展現身體多樣性的KiKi Ball舞會，白夜Kiki Ball是以OTA（Open to all）的理念舉辦的風尚舞會（Ballroom），在伸展臺上，評審將根據顏值、時尚感、舞蹈表現，選出今晚的項目冠軍。
📌亮點八、臺北大歌廳
由Legacy知名音樂策展人阿舌策劃的臺北大歌廳，邀請七零年代到現代的著名DJ，讓民眾一起來回味經典的城市熱門音樂。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！