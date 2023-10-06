美國女怒嗆德國客「滾出我國家」！遭起底是製藥公司HR 秒被開除
美國一位30歲女子皮尼克斯（Brianna Pinnix），於日前在開往紐約市的紐澤西捷運列車上，與一群德國人發生衝突，皮尼克斯情緒失控怒吼「該死的移民」、「滾出我的國家」，過程被路人拍下分享到美國Reddit網路論壇後，引發熱議。皮尼克斯被發現任職於製藥公司「Capital Rx」擔任HR，Capital Rx周四發表聲明表示，已經將皮尼克斯解雇，並強調公司對於歧視行為零容忍。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NBC》報導，當時有4位德國人在車廂上用德語交談，其中一人不知為何惹怒了同車廂的皮尼克斯，皮尼克斯不斷詢問對方在說什麼，而她雖然聽不懂對方說啥，但顯然情緒非常激動，整個人都快要貼到德國人的臉前，而德國人的情緒則一直十分平靜。
皮尼克斯的男伴在旁試圖安撫她的情緒，當皮尼克斯大罵「該死的移民」時，皮尼克斯的男伴提醒她說「我也是移民，你知道我也是移民對吧，這樣講是不對的」，皮尼克斯則回答「不，你不一樣」。
皮尼克斯一度回到自己的座位，但不知為何又激動起來，不顧男伴的阻止，再度試圖衝向那群德國人，並怒吼「他X的滾出我們國家怎麼樣？」之後那4位德國人就起身移動到其他的車廂。
整段爭吵過程的影片被分享到Reddit網路論壇，上傳網友下的標題是「精神錯亂的白人女士（Unhinged Karen）」。影片很快掀起熱議，皮尼克斯被發現任職於Capital Rx擔任HR的工作，Capital Rx的發言人表示，在審查了相關狀況後，公司立即採取行動解雇了皮尼克斯。
Capital Rx發言人強調，公司對偏見或歧視行為採取零容忍政策，該女士行為和言論不代表Capital Rx，「我們向受到傷害的人致以最誠摯的歉意」。