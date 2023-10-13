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獨／BLACKPINK編舞師助陣！《未來少女》日光之橙激發奪冠氣勢

▲BLACKPINK演唱會舞台總監BK（前排左3）特地來台指導日光之橙在《未來少女》的最後一場公演，特別稱讚台灣女孩舞蹈實力堅強。前排左起為Ashlee、Cherry、BK、鄭玉歆、Phoebe、韓國老師，後排左起為日光之橙製作統籌Honey、Bonnie、宥彤、Xiyeon、閃閃、麻由。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲BLACKPINK演唱會舞台總監BK（前排左3）特地來台指導日光之橙在《未來少女》的最後一場公演，特別稱讚台灣女孩舞蹈實力堅強。前排左起為Ashlee、Cherry、BK、鄭玉歆、Phoebe、韓國老師，後排左起為日光之橙製作統籌Honey、Bonnie、宥彤、Xiyeon、閃閃、麻由。（圖／MUGEN無限夢想提供）

記者江芷稜／專訪

超夯女團選秀節目《未來少女》最後一場公演即將播出，為了最終場的盛大表演，各團使出渾身解數，在音樂、舞群下功夫，MUGEN無限夢想公司砸百萬元台幣邀請YG編舞老師、BLACKPINK舞台總監BK（Kim Byoung Gon），來台為日光之橙特訓，運用龐大舞群加上有記憶點的編排陣仗，激發團員積極衝擊冠軍的氣勢！

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▲MUGEN無限夢想公司的老闆Donny（後排右）特別邀請BLACKPINK編舞老師BK（前排右）來台指導日光之橙表演。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲MUGEN無限夢想公司的老闆Donny（後排右）特別邀請BLACKPINK編舞老師BK（前排右）來台指導日光之橙表演。（圖／MUGEN無限夢想提供）
在《未來少女》播出初期，BK透過影片指導日光之橙，這次為了最後公演，特別趁BLACKPINK演唱會空檔飛來台灣，為女孩們調整舞台表演細節，他接受《NOWnews今日新聞》專訪，表示原本以為台灣女孩實力會略遜於韓團，沒想到日光之橙成員舞蹈表現不錯，實力相當堅強，尤其是中心C位的隊長Bonnie，綜合台灣、韓國女孩的魅力，Bonnie在特訓過程的精采表現，讓他非常驚豔。

▲來自韓國經紀公司YG的編舞老師BK，對《未來少女》日光之橙表現相當滿意。（圖／記者陳明中攝影）
▲來自韓國經紀公司YG的編舞老師BK，對《未來少女》日光之橙表現相當滿意。（圖／記者陳明中攝影）
日光之橙最後一場公演曲名為〈Parade〉（遊行），由Bonnie領銜舞力全開，除了9名成員之外，集結20位優秀舞群同台，氣勢相當盛大，BK為了營造遊行隊伍的歡樂氣氛，特別針對團員的特色設計展現個人魅力的舞台，彩排時耐心為女孩們調整舞蹈動作，包括舞群站位整齊與否，每個細節都要精巧到位，展現出專業舞者的表現。

▲BLACKPINK的編舞老師BK，對日光之橙的隊長Bonnie表現最印象深刻。（圖／記者陳明中攝影）
▲BLACKPINK的編舞老師BK，對日光之橙的隊長Bonnie表現最印象深刻。（圖／記者陳明中攝影）
得知BK老師的高度評價，日光之橙成員非常開心，Phoebe透露雖然語言不通，但編舞老師透過中文翻譯和肢體語言協助，提供了編舞與舞台設計的專業意見，但親自示範編舞動作，整套流程都是用韓國女團表演模式教學，老師還在大家眼前跳了BIGBANG的〈BANG BANG BANG〉精彩舞蹈動作，瞬間就讓美眉們被圈粉。

▲BLACKPINK的編舞老師BK（白衣者），耐心指導日光之橙的表演動作細節。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲BLACKPINK的編舞老師BK（白衣者），耐心指導日光之橙的表演動作細節。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲BLACKPINK編舞老師BK（前排右）來台指導日光之橙表演，在後台留下開心合影。（圖／MUGEN無限夢想提供）
▲BLACKPINK編舞老師BK（前排右）來台指導日光之橙表演，在後台留下開心合影。（圖／MUGEN無限夢想提供）
曾參加過YG徵選的Bonnie，在這次〈Parade〉有精彩獨舞，得知被YG編舞老師稱讚直呼：「很榮幸，感覺非常幸運，幸運到不行」，她表示獨舞部分壓力很大，練習時不斷跟老師確認動作時間點與完成度，自己又很容易流汗，每次跳舞都會香汗淋漓，還要注意髮型不受影響，結束後像從游泳池上岸，每次錄影都會帶5件衣服，這次表現能圓滿呈現給現場粉絲，感覺付出有了回報，在《未來少女》節目有了完美Ending。BK編舞老師在後台與日光之橙成員開心合影，他對於團員表現滿意，希望下一次有機會來台，能再與日光之橙合作。

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