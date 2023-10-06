年底台南市五廟建醮，太子普安宮搶到頭香

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今年歲次癸卯，利南北，所以建醮宮廟都是南北向。明年甲辰龍年，大利東西的大科年，建醮的廟宇會更多。預計在十一月起建醮的南北向廟宇包括東區太子普安宮、北區小北拱福宮、中西區風神廟、東區前甲元祐宮，至於中西區共善堂只做法會醮，規模較小，但也可算是建醮。
台南市文史工作者郭柏君表示，今年建醮最大特色是太子普安、小北拱福宮和前甲元祐宮都是首次建醮，且除了太子普安宮五朝之外，其它都是三朝，風神廟以前也只做一朝清醮，今年升級為三朝。
另一特色是包括太子普安宮、小北拱福宮和前甲元祐宮等三廟登殿鑑醮的張府天師都恭迎自開基玉皇宮，且太子普安宮和前甲元祐宮都希望邀請歷史最悠久的開基一鎮張府天師登殿，兩家廟建醮只差一個月，事前都經過協調，才能把一鎮天師的時間錯開。
搶到癸卯年建醮頭香的太子普安宮建醮總幹事、虎尾里長李泓嶢表示，目前萬事俱備，只欠東風，廟前東成街長年積水，去年七月獲前瞻計畫三千兩百萬補助進行排水改善工程，原先預計半年就要完工，因雨、颱風、加上東成街地下管道過於複雜等因素，一延再延，已逾期半年，里民生活不便，迭有怨言。
昨天東成街箱涵開始覆蓋，施工單位應允下週舖設柏油路面，廟方才能搭建牌樓; 但富農街和東成街的箱涵，台電的管線一直無法如期完工，眼見十一月八日可能也是來不及，經李里長和施工單位協商後，決定先覆蓋讓廟建醮，等十二月建醮結束後再繼未完成的工程。