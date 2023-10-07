搭飛機每次都水腫！拖鞋也穿不下　醫教簡單1招測多嚴重

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針對水腫常見原因，簡韶甫說，可能是靜脈或淋巴阻塞造成的局部水腫，多數是深層靜脈血栓、靜脈瓣功能不全、蜂窩性組織炎或外傷造成單側水腫，但也可能是全身性水腫，原因則包括充血性心衰竭、肝臟疾病、腎病症候群 、營養不良、藥物及甲狀腺低下等。
簡韶甫指出，局部水腫多發生於下肢，尤其是搭飛機，這時要考慮是深層靜脈血栓或靜脈瓣膜功能不良引起，可能是超過10小時的坐姿，讓靜脈循環變差，使血液回流不順暢，才造成靜脈內出現微小血栓，若有年長、肥胖，或有心血管疾病、血液疾病、惡性腫瘤等，發生機率更高。
至於全身水腫，多見於心臟衰竭，其症狀為下肢水腫、容易疲累無力、運動時呼吸困難，或睡覺無法平躺，須墊高枕頭或側躺才能改善症狀；至於肝臟疾病，也是水腫常見原因，病人可能因慢性肝炎或酗酒引起肝硬化，使體內蛋白質製造不足產生水腫；另腎臟功能異常，像腎病症候群或糖尿病，都會使蛋白質從尿液中流失，造成低蛋白血症，進而引起水腫。
簡韶甫表示，民眾可藉由簡單的理學檢查來看水腫嚴重度，只要在小腿脛骨前按壓皮膚，若產生持續凹陷且無法回復，那便是有水腫情形了，建議就醫以釐清原因，藉由胸部Ｘ光、心電圖、心臟超音波、靜脈超音波或腹部超音波、血液檢驗，及尿液分析等即可診斷。
🟡水腫注意事項
📍注意水分攝取及體重控制 。
📍飲食採取低鹽(每天小於5公克)，避免味精、醬油等高 鈉調味料及加工醃製食品。
📍水腫後皮膚會變薄，應注意皮膚保護，衣服別穿太緊，宜選棉質、易吸汗衣物。
📍臥床休息時可將患肢抬高超過心臟位置。
📍避免碰撞產生傷口，若已有傷口且破皮或滲液，應適當護理傷口以防感染。