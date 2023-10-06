不捨癌父扛家計！建中學霸不畏家貧　短短2週募80萬一圓留學夢

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陳寬昕在募資平台上自述身世，原本家境小康，4歲時父母離異，家道中落成為中低收入戶，靠著父親獨撐家計，奶奶罹癌、爺爺失智又中風，陳寬昕與2個姐姐陪伴家人，習慣節儉的生活，從小就忍住吃糖的慾望，連鞋子小了也不說，還會打包學校的營養午餐當晚餐，校外活動也都直接勾「不克參加」，總是在父親回到家前就完成所有的作業，盼望維持良好的表現來讓父親減輕負擔。
陳寬昕從國中開始，就跟著姐姐負責家事，舉凡洗衣、掃地、倒垃圾、洗碗，無一不包，高中放學回家也會為全家準備晚餐，讓父母（父親後來再婚）工作到家時有溫熱飯菜可以享用，並靠著努力讀書、比賽賺取的獎學金補貼家用，以及爭取補助來補習提升英文實力。
陳寬昕在小小年紀就養成「節流開源」的習慣，高中之後一週的生活費（含早、午餐）會跟家裡拿400元，一個月固定存下1000元，這些存款在高三補習時派上用場。
陳寬昕從國小到高中獲獎不斷，國語演說、作文、新詩創作、繪本創作、戲劇演出都有斬獲，也熱衷於數理領域與科展，拿下好成績，他也一直懷揣著出國留學的夢想，並選擇了德國，一方面是德國與台灣迥異的國土風情，讓他想要嘗試與自己有更多時間相處，另一方面也考量經濟，被免學費的德國大學吸引。
陳寬昕說，自己從小到大，受益於中低收入戶補助、健保，以及教會心靈支持，在他痛苦時「感覺整個台灣都在替我找生命的出路」，希望將這樣的生命經歷帶到海外，成為行銷台灣的出口。
他希望自己在德國求學過程中，能夠當作行銷台灣的出口，透過國際學程裡多國學生一起交流的機會，分享其台灣經驗給各國的優秀人才，也想在學成後對台灣做出實際貢獻，例如持續推動在高中時期關注的無家者議題，或者有能力支持那些像他一樣，渴望向上卻只差一點澆灌的孩子們。
陳寬昕提到，在德國留學的台灣學生1年花費（含學雜費、交通費、住宿費、生活基本開銷等）約莫65萬，其所申請的學程皆為6個學期（3年），共需約195萬。正在就讀大三的大姊願意贊助高中至大學間的打工存款約30萬。
他自學測後也積極投入家教、研究助理工作等，賺取機票與生活應急基金。因此想要分2階段募款，第1階段先募集前3學期所需100萬不足的70萬，第2階段將在第2至第3學期左右開始募資後3學期仍然有不足的經費。
這段故事與夢想，在網路上感動不少人，近期在社群平台上有許多人轉載，短短2週就獲得241人贊助、募得超過83萬元，遠超過一開始的目標70萬元，達成率為118%，陳寬昕也在8月23日分享喜訊，已成功錄取第一志願、德國慕尼黑工業大學，感謝大家在還不知道能否成行前就賦予期待與希望，他會更加努力。