年輕人耳機使用不當！「耳塞式」更傷聽力　名醫1招護耳

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力博宏表示，台灣近年路上常可見年輕族群持智慧型手機搭配藍牙耳機聽音樂，但一般環境背景值已達50或60分貝，若要聽清楚耳機傳來的音樂，音量至少要調高至80或90分貝，長期下來勢必影響聽力。
科技日新月異，隨著主動降噪耳機問世，配戴時會自動降低外界噪音，提升耳機聆聽的效果，使用者可將音量調小，但也因降噪耳機的聆聽效果良好，不少人可能又把佩戴耳機的時間拉長了。
力博宏指出，降噪功能設計的初衷不是保護耳朵，而是提供愛樂者更好的音樂聆聽品質，藉由個人聆聽設備也能不受外界噪音干擾，但任何耳機都不能常用，使用時間也不能太長。
針對耳機使用，力博宏建議，使用耳罩式耳機較佳，比起耳塞式耳機更能保護耳朵，因耳塞式容易把聲音都關在耳道裡，造成比較大的傷害。
若習慣使用耳塞式耳機，建議可以一邊聽一邊咀嚼，例如可以吃口香糖，藉由咀嚼牽動耳道，讓聲音的能量可以從空氣中流通出去，對耳朵的傷害比較小。
力博宏表示，除了要注意耳機選擇，也得留意使用時間，應避免整天使用，使用15至30分鐘就要讓耳朵休息一下，若出入高分貝娛樂場所，則盡量不待超過2小時，才能防止聽力受損。
🟡使用耳機注意事項
📍耳罩式耳機優於耳塞式耳機，因後者容易把聲音關在耳道裡造成傷害。
📍若使用耳塞式耳機，最好同時咀嚼， 例如邊吃口香糖，因咀嚼牽動耳道，聲音的能量可從空氣中流通出去，減輕對耳朵傷害。
📍避免整天使用耳機，每使用15至30分鐘就要讓耳朵休息。
📍減少出入高分貝場所，每次去最好不超過2小時。