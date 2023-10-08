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中風前常爆「這小病」！24小時內沒事卻埋雷　1周倒下去機率飆12%

▲某些腦中風發作前會先爆「小中風」，是日後腦中風的重大警訊。（示意圖，非當事人／Unsplash）
▲某些腦中風發作前會先爆「小中風」，是日後腦中風的重大警訊。（示意圖，非當事人／Unsplash）

NOWnews／綜合報導

在雙十國慶連假前夕，天氣開始轉涼，若血壓控制不佳，腦中風發作機率將明顯上升，而某些腦中風發作前會先爆小中風，老牌藝人如余天、陳盈潔等，便都曾發生小中風，對此醫師說，小中風會在24小時內恢復，卻是日後腦中風的重大警訊，民眾若突然發現單側臉部或手腳發麻、視力模糊等問題，即使症狀消失也切勿輕忽，宜快就醫檢查。

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振興醫院神經外科主治醫師鐘子超說，小中風即暫時性腦缺血，常見症狀包括短暫性單側臉部或手腳麻痺、口齒不清等，且因血管阻塞的位置不同，某些人會頭暈目眩、視力模糊甚至步履不穩等。

▲余天中風住院照曝光。（圖／余祥銓臉書）
▲資深藝人余天2022年7月曾小中風，當時右手、右腳感覺麻痺。（圖／翻攝余祥銓臉書）
鐘子超表示，小中風發作可能只有幾分鐘，症狀最長也不會超過24小時，因此容易被忽略，尤其是頭暈、看不清楚，許多人可能以為是睡眠不足或工作壓力大，直到有典型的中風症狀才就醫。

由於小中風可能反覆出現，通常在發作後7天內，腦中風的風險會上升8%至12%，所以第一次發生小中風即應儘速到醫療院所檢查。

針對小中風是否需要治療，鐘子超指出，若單純血壓偏高，頸動脈沒有狹窄，可先改善飲食、作息、增加運動、控制體重，但當這些健康管理策略無效，血壓依舊偏高，便要考慮藥物治療；如醫師評估為腦中風高風險族群，則需使用抗血小板藥物。

此外，若病人的頸動脈狹窄程度已超過50％，則需評估是否以頸動脈內膜刮除手術，或頸動脈支架置入手術治療。

鐘子超表示，若是在戶外活動過程中疑似發生小中風，當事人應立刻暫停活動，並根據當時氣溫加強身體保暖或散熱，如意識清楚，則可飲水，休息過後便須儘快就醫。

🟡預防小中風注意事項

📍超過45歲後應定時測量血壓，至少每2到3天測量一次。

📍戒菸，減少飲酒。

📍氣溫下降時注意保暖 。

📍培養運動習慣，不熬夜。

📍突然出現視力模糊、說話不清、短暫性單側臉部或手腳麻痺等症狀，即使恢復，仍應前往醫療院所檢查。

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