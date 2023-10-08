中風前常爆「這小病」！24小時內沒事卻埋雷　1周倒下去機率飆12%

我是廣告 請繼續往下閱讀
鐘子超表示，小中風發作可能只有幾分鐘，症狀最長也不會超過24小時，因此容易被忽略，尤其是頭暈、看不清楚，許多人可能以為是睡眠不足或工作壓力大，直到有典型的中風症狀才就醫。
由於小中風可能反覆出現，通常在發作後7天內，腦中風的風險會上升8%至12%，所以第一次發生小中風即應儘速到醫療院所檢查。
針對小中風是否需要治療，鐘子超指出，若單純血壓偏高，頸動脈沒有狹窄，可先改善飲食、作息、增加運動、控制體重，但當這些健康管理策略無效，血壓依舊偏高，便要考慮藥物治療；如醫師評估為腦中風高風險族群，則需使用抗血小板藥物。
此外，若病人的頸動脈狹窄程度已超過50％，則需評估是否以頸動脈內膜刮除手術，或頸動脈支架置入手術治療。
鐘子超表示，若是在戶外活動過程中疑似發生小中風，當事人應立刻暫停活動，並根據當時氣溫加強身體保暖或散熱，如意識清楚，則可飲水，休息過後便須儘快就醫。
🟡預防小中風注意事項
📍超過45歲後應定時測量血壓，至少每2到3天測量一次。
📍戒菸，減少飲酒。
📍氣溫下降時注意保暖 。
📍培養運動習慣，不熬夜。
📍突然出現視力模糊、說話不清、短暫性單側臉部或手腳麻痺等症狀，即使恢復，仍應前往醫療院所檢查。