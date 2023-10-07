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獨／翡翠騎士抵台！排練到深夜　第一餐吃「油條沾杏仁茶」好新奇

▲日本翡翠騎士抵台，今（7）日吃到最台、最在地宵夜「蛋餅、杏仁茶、油條、玉米濃湯」，學生覺得新奇、好吃。（圖／文總提供）
▲日本翡翠騎士抵台，今（7）日吃到最台、最在地宵夜「蛋餅、杏仁茶、油條、玉米濃湯」，學生覺得新奇、好吃。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

國慶大會預演今（7）日下午登場！日本京都橘高校管樂隊去年受邀在國慶大會演出，掀起「橘色惡魔」旋風，今年由「翡翠騎士」、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部接棒。「翡翠騎士」昨天晚間9點多抵達台北松山機場後，就前往總統府前標線、排練到深夜，迷客夏送上3款經典手搖飲慰勞，下榻的富士大飯店也暖心送上超台宵夜「蛋餅、杏仁茶、油條、玉米濃湯」，學生對於「油條沾杏仁茶」的吃法感到新奇又好吃。

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東農二高吹奏樂部與京都橘高校吹奏樂部一樣厲害，在去年行進吹奏樂全國大會上，共同榮獲「金賞」殊榮，更是群馬縣第一所在同年榮獲2座全國性大賽金賞的學校，因為學生們穿著翠綠色表演服裝、帥氣英姿獲得「翡翠騎士」的稱號。

東農二高吹奏樂部平常演出特色多以古典樂曲編排為主，並搭配管弦樂，此次演出除了有柴可夫斯基的樂曲，還特別準備動漫組曲，包括《航海王》、《七龍珠》、《灌籃高手》還有《櫻桃小丸子》的主題曲，想讓台灣民眾更有共鳴。

▲日本翡翠騎士昨（6）日晚間抵台，148人陣容龐大。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）
▲日本翡翠騎士昨（6）日晚間抵台，148人陣容龐大。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）
文化總會表示，東農二高吹奏樂部於昨天晚間9點多抵達松山機場，由文總秘書長李厚慶、日台交流協會新聞文化部長村本千晶、國慶籌備委員會處長曹守全、台北愛樂基金會執行長丁達明等人，共同前往接機表達歡迎。

▲「翡翠騎士」一下機就行程滿檔，為了隔天的預演，首先來到總統府前廣場標線、排練到深夜。（圖／文總提供）
▲「翡翠騎士」一下機就行程滿檔，為了隔天的預演，首先來到總統府前廣場標線、排練到深夜。（圖／文總提供）
東農二高吹奏樂部首次飛至海外公演，一下機就行程滿檔，為了隔天的預演，學生們首先來到總統府前廣場標線、劃記表演隊形位置，後來臨時起意練習，彩排到深夜11點35分左右，展現職人精神；剛巧看到總統府光雕試燈，還紛紛拿起手機拍照，並驚呼「すばらしい（好厲害）」。

▲學生們喝到手搖飲後，精神明顯變好，文總秘書長李厚慶也自拍記錄翡翠騎士的來台「第一杯」。（圖／文總提供）
▲學生們喝到手搖飲後，精神明顯變好，文總秘書長李厚慶也自拍記錄翡翠騎士的來台「第一杯」。（圖／文總提供）
文總透露，學生們今天早上才考完期中考，就馬不停蹄趕來台灣，抵台時還穿著學校制服，一下飛機就坐著遊覽車奔波至總統府，原本都很累，但喝到手搖飲後，精神明顯變好；迷客夏為學生們精選3款飲品應援學生，包括海外旅客到台必喝的珍珠紅茶拿鐵、人氣芋頭鮮奶、焙香決明大麥搭配Ｑ彈的蜂蜜珍珠，讓「翡翠騎士」除了珍奶之外，還可以感受到台灣手搖飲豐富的風味與創意。

▲迷客夏在每杯飲料上寫上日文歡迎詞「台湾へようこそ（歡迎來到台灣）」。（圖／文總提供）
▲迷客夏在每杯飲料上寫上日文歡迎詞「台湾へようこそ（歡迎來到台灣）」。（圖／文總提供）
此外，每杯飲料上都親切地寫上日文歡迎詞「台湾へようこそ（歡迎來到台灣）」，讓學生到台灣的「第一杯」就感受到滿滿的熱情與人情味。

▲學生對「油條沾杏仁茶」吃法，感到新奇，許多學生在餐廳吃完後，還外帶回房間繼續吃。（圖／文總提供）
▲學生對「油條沾杏仁茶」吃法，感到新奇，許多學生在餐廳吃完後，還外帶回房間繼續吃。（圖／文總提供）
文總表示，此次「翡翠騎士」是以破百人數、編制148人來台演出，比去年「橘色惡魔」的90人還多，因此讓學生入住富士大飯店，學生們彩排完、到達飯店已是深夜12點10分，飯店暖心送上超台、超在地的宵夜「蛋餅、杏仁茶、油條、玉米濃湯」。學生們都覺得油條很特別，不知道該怎麼吃，後來教他們沾杏仁茶吃之後，紛紛覺得很新奇、很好吃，許多學生在餐廳吃完後，還外帶回房間繼續吃。

▲學生們到總統府前廣場標線、排練時，看到總統府光雕試燈，驚呼「すばらしい（好厲害）」。（圖／文總提供）
▲學生們到總統府前廣場標線、排練時，看到總統府光雕試燈，驚呼「すばらしい（好厲害）」。（圖／文總提供）
文總指出，「翡翠騎士」今天下午將到總統府前廣場參與國慶預演，緊接著在8日下午3點30分於高雄港7號碼頭表演，並與高雄女中、樹德家商及高雄高商3校進行交流；10月9日早上9點30分將在台北圓山大飯店快閃演出，下午3點和UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊等4校齊聚兩廳院戶外廣場交流；10月10日參與國慶大會，並預定10月11日下午2點20分離台。

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