亞運羽球／被指贏球後嘲諷何冰嬌落淚　金佳恩澄清：我沒注意到她

籃球／輔大外籍生強力助陣 喜得一日二勝、新學年度衝擊冠軍

▲國體陳冠中(右)率領球隊單日二連勝。官方提供
▲國體陳冠中(右)率領球隊單日二連勝。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

WILL POWER永慶盃籃球邀請賽在板橋體育館來到第四天賽程，輔仁大學在主帥楊哲宜為國出征由助理教練楊致寬代掌兵符下，今日在雙重賽中辛苦拿下二連勝，成績來到6勝2敗，在強敵環伺下繳出漂亮的成績，尤其在外籍生凱德爾得分籃板雙位數強勢帶領下以60 : 57三分之差險勝師大。

我是廣告 請繼續往下閱讀

助理教練楊致寬賽後表示，過去與師大對決總是輸多勝少，但每次輸球後教練團會將比賽影片當中失誤的原因找出來，一點一點逐步調整，加上球員的努力才能嘗到勝利的滋味。尤其是外籍生凱得爾在攻守二端的禁區威力，使得其他本土球員很敢上前壓迫，同時也有效防堵師大的外線火力，加上替補球員成功頂上先發換取充沛體力。
楊致寬教練進一步表示，還好有這盃賽能在大專聯賽之前有機會實戰演練，對於進攻的穩定性有實質的幫助。

國體大總教練桑茂森也因率領國家隊征戰杭州亞運而由另一教練陳國文暫代兵符，在各隊外籍生壓境下，讓全本土陣容的國體大打得有點掙扎，導致在目前戰績只拿到2勝6敗，不過今日在與文化的戰役中，大學長陳冠中奮力拿下全場最高的22分。即便不幸落敗，他賽後仍樂觀表示，他已盡力做好學長該做的工作，在細節部分他認為這也是學弟該繳的學費，唯有場上不斷溝通才能減少犯錯。他認為沒有外籍生的助拳不見得是壞事，在緊急時刻可以做有效溝通也可以打出更快的球風，只要按照教練的指示逼使對方外籍生將傳球路線拉長、並適時包夾也有機會扳倒對手。
陳冠中也相當感謝在大專聯賽來臨前有這賽事可以跟學弟多溝通磨合，在大專聯賽球季開始也能馬上進入狀況。

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

籃球／亞運3X3金牌戰神林信寬現身　成功模板給學弟定心王

籃球／世新大學二位主力外籍生受傷　李盛新冒出頭有望成新戰力

亞運籃球／中國男籃大賽連遭挫敗　姚明承認：已和世界籃壇脫軌

亞運籃球／中華隊年輕世代出征亞運　打出風采也看到和強隊的差距

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞