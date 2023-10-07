籃球／輔大外籍生強力助陣 喜得一日二勝、新學年度衝擊冠軍

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助理教練楊致寬賽後表示，過去與師大對決總是輸多勝少，但每次輸球後教練團會將比賽影片當中失誤的原因找出來，一點一點逐步調整，加上球員的努力才能嘗到勝利的滋味。尤其是外籍生凱得爾在攻守二端的禁區威力，使得其他本土球員很敢上前壓迫，同時也有效防堵師大的外線火力，加上替補球員成功頂上先發換取充沛體力。
楊致寬教練進一步表示，還好有這盃賽能在大專聯賽之前有機會實戰演練，對於進攻的穩定性有實質的幫助。
國體大總教練桑茂森也因率領國家隊征戰杭州亞運而由另一教練陳國文暫代兵符，在各隊外籍生壓境下，讓全本土陣容的國體大打得有點掙扎，導致在目前戰績只拿到2勝6敗，不過今日在與文化的戰役中，大學長陳冠中奮力拿下全場最高的22分。即便不幸落敗，他賽後仍樂觀表示，他已盡力做好學長該做的工作，在細節部分他認為這也是學弟該繳的學費，唯有場上不斷溝通才能減少犯錯。他認為沒有外籍生的助拳不見得是壞事，在緊急時刻可以做有效溝通也可以打出更快的球風，只要按照教練的指示逼使對方外籍生將傳球路線拉長、並適時包夾也有機會扳倒對手。
陳冠中也相當感謝在大專聯賽來臨前有這賽事可以跟學弟多溝通磨合，在大專聯賽球季開始也能馬上進入狀況。
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