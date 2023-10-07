真的脫貧了？洗劫音樂節、搬空婚禮場地　中國陷「地域歧視」爭議

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婚慶公司經過多方打聽，才在附近村民家中，找到部分遺失的道具和設備，認為整起案件相當可疑，暫時先用簡單的物件布置一下場地、供新人結婚使用後，就報警要求調查。景區所在的馬集村負責人6日則向中媒透露，場地其實是被鎮上的清潔工不小心清理掉的，聲稱都是「誤會一場」。
由於河南省南陽市近日也剛發生「迷笛音樂節」營地遭附近村民私自拿走大量所有物、財物的狀況，因此不少中國民眾都感覺，這根本就是南陽事件的「續集」，還一度衝上微博熱搜，甚至引發各種針對「地域黑、地域歧視」的攻擊事件，紛紛打下：「徐州這比南陽那個更厲害」、「徐州這個是在救南陽那個音樂祭嗎」、「為何徐州就是徐州，南陽出事卻直接罵河南」。
《自由亞洲電台》引述觀察家分析，認為中國網路上多年來一直有「黑色幽默」或「地域歧視」的現象，比如聲稱河南人是偷井蓋長大的，只要與井蓋有關就聯想到河南人的偷竊行為，但這類事件其實反應出中國的地區經濟發展「極不平衡」，連帶地區觀念保守。
分析更指出，中國政府雖然宣稱「全面脫貧」，可在南陽這類3級城市，農民往往還處於極度匱乏狀態，直言：「真的全面脫貧了嗎？如果是，不可能有這麼強烈的匱乏感、佔小便宜的匱乏感。哪怕真的從數字上看已經脫貧，精神上遠遠沒有脫貧，在法律上來看這就是偷竊。」