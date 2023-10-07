自導自演遭恐嚇！「Linbay好油」林裕紘今晨抵台 檢警帶回偵訊
臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘過去經常發文，針對進口雞蛋議題槓上政府，後來自爆遭到民眾恐嚇家人，經過檢警調查「整起事件都是他自導自演」，由於林裕紘在案件爆出前就出境至奧地利，今（7）日清晨他搭機抵達桃園機場，桃園刑大直接在機場接機，將其帶回約談，詳細案件情況、刑責還有待釐清。
記者張嘉哲/綜合報導
根據桃園國際機場航班資訊，今天從奧地利返台的班機有華航CI 64、長榮航空BR62，而清晨抵達的僅有華航CI 64，該班機在今天清晨5時43分抵達桃園機場第一航廈，桃園刑大在機場接機，直接將林裕紘送至桃園地檢署說明案情。
回顧本次事件，粉專「Linbay好油」版主林裕紘不斷對進口雞蛋議題發聲，事後宣稱家人遭到恐嚇威脅，不過經過檢調調查，意外發現「國民黨黨工許哲賓在上月21日傳恐嚇訊息給林裕紘，而期間兩人曾互傳LINE訊息並通話數次，手機也有留下錄音黨」。
「內容透露林裕紘指使許哲賓傳訊恐嚇，並說若被查獲將一起面對」檢警訊後許哲賓被依偽造私文書、恐嚇危害安全罪嫌送辦。而林裕紘事後被踢爆自導自演後，在臉書發文致歉，表明自己犯錯，並且宣布退出民進黨。強調自己不會逃避責任，會誠實面對所有的問題。如今林裕紘涉誣告罪、社會秩序維護法，人剛從國外歸來，相關刑責還有待釐清。