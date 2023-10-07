蒲亭聲稱普里格津死於手榴彈、疑似酗酒吸毒　瓦格納支持者不買單

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針對手榴彈為何會在機上引爆一事，蒲亭沒有提供更多細節，但他意有所指的表示，調查人員應該對罹難者遺體進行「酒精和藥物檢測」，畢竟俄國聯邦安全局（FSB）曾在搜查瓦格納集團位於聖彼得堡的辦公室時，發現了100億盧布現金和5公斤古柯鹼，結果調查人員卻沒有這麼做。
對於蒲亭的言論，瓦格納並未透過官方通訊管道回應，但一些瓦格納的支持者、愛國網紅都已表態不相信，甚至嘲諷蒲亭：「所以現代俄羅斯史上最具戰鬥力的部隊，是由酗酒者和癮君子指揮的？他們身為職業軍人，會不知道如何處理手榴彈？」
報導提到，普里格津生前嚴禁手下飲酒和吸毒，否則將受到嚴厲懲罰。政治分析家帕斯圖霍夫（Vladimir Pastukhov）則認為，蒲亭其實也沒有指望人們會相信他這些荒謬的說法，但對死於墜機的瓦格納成員來說，這是一種明顯的羞辱：「他（蒲亭）需要社會明確理解他的暗示，即『這就是對待每個（背叛我們的）人的方式。」
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