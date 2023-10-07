路透：RISC-V晶片技術成美中科技戰新戰線

美學者：若要遏制中國　美國絕不能讓台灣淪陷

▲針對兩岸局勢，知名國際關係學者米爾斯海默分析認為，台灣對美國有巨大戰略重要性，美國將會保衛台灣，使侵台成為幾乎不可能的任務。台海示意圖。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲針對兩岸局勢，知名國際關係學者米爾斯海默分析認為，台灣對美國有巨大戰略重要性，美國將會保衛台灣，使侵台成為幾乎不可能的任務。台海示意圖。（資料照／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者楊淳卉雪梨7日專電）針對兩岸局勢，知名國際關係學者米爾斯海默分析認為，台灣對美國有巨大戰略重要性，美國將會保衛台灣，使中國侵台成為幾乎不可能的任務，「若要遏制中國，美國絕不能讓台灣淪陷。」

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芝加哥大學政治學講座教授米爾斯海默（John Mearsheimer）為當代最重要的國際關係學者之一，也是現實主義代表性人物。他在2015年時即分析認為，因北大西洋公約組織（NATO）東擴，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一定會對烏克蘭下手反擊，而這是西方的錯。他並曾在2014年撰寫「對台灣說再見」一文，引發熱議。

澳洲人報（The Australian）昨刊出訪問米爾斯海默內容。針對「中國入侵台灣的可能性有多大？」米爾斯海默認為，中國不太可能嘗試這樣做。首先，中國必須發動最高難度的兩棲作戰，但中國軍隊自1979年後就沒有打過仗。

其次，美國一定會保衛台灣。美國會發出大量警告，使得中國侵台成為「幾乎不可能的任務」。但若台灣宣布獨立，那麼中國很可能會攻擊台灣。

被問到「若美國成功將將台灣高階晶片製造能力拉回美國，是否會讓美國失去對台灣的興趣？」米爾斯海默則認為，晶片並非重點，重點在於台灣對美國及日本有巨大的戰略重要性，「如果想要遏制中國，美國就絕不能讓台灣淪陷」。

米爾斯海默指出，若美國放棄台灣，將對美國在東亞的盟友發出可怕的訊號，它們將失去對美國信心，這是對美國聯盟結構可信度的沈重打擊。此外，若要將中國海軍與空軍限制在第一島鏈內，控制台灣情勢就至關重要。

至於美國在遏制中國的戰略中，澳洲扮演什麼角色？米爾斯海默認為，美國有興趣組成制衡聯盟威懾中國。澳洲是美國重要的盟友，美國一定會希望澳洲成為該制衡聯盟的一部分。美國不想獨自進行威懾，而是希望找到更多盟友。

米爾斯海默指出，美國正試圖與澳洲建立密切的戰略關係。如果美國捲入一場戰爭，澳洲別無選擇，只能將自己捲入這場戰爭。

米爾斯海默指出，另一方面，澳洲對與美國合作遏制中國有很深的興趣，因為若中國主宰亞洲，將不符合澳洲的利益。「我們所處的世界存在來自中國的嚴重安全威脅，並削弱澳洲與中國的經濟來往，這也不符合澳洲利益」，「但事實是，當繁榮與安全發生衝突時，安全總是獲勝。」（編輯：高照芬）1121007

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