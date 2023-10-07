中國音樂節變「大型打劫」！帳篷都偷　村委道歉：會提升村民素質

半個村莊沒了！烏克蘭哀悼儀式遭炸52死　倖存者：認識他們每個人

▲烏克蘭東部的赫羅札村，5日遭俄軍飛彈空襲，造成52人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭東部的赫羅札村，5日遭俄軍飛彈空襲，造成52人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一處名為赫羅札（Hroza）的村莊，5日發生村民齊聚在當地一間咖啡館，為陣亡士兵哀悼時，不幸遭俄軍飛彈擊中造成52人死亡的事件。倖存者難過的表示，半個村莊都已毀於開戰後的持續空襲，並說自己認識每一個死者，因為在這個人口不多的村莊，他們彼此已建立起聯繫。

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綜合《路透社》、美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這次事件是當地自俄烏開戰20個月以來，最致命的襲擊之一，也為這個緊密團結的小村莊帶來了「毀滅性的打擊」，倖存村民控訴這是一起俄軍針對平民的蓄意事件。

▲遇難者家屬展示死去親人的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲遇難者家屬展示死去親人的照片。（圖／美聯社／達志影像）
罹難者包括36歲的奧莉亞（Olya），她的丈夫已經去世，現在她也遇上死劫，留下3個孩子。她61歲的父親科茲爾（Valeriy Kozyr）流淚埋葬女兒和女婿，還得想辦法照顧3個分別才10歲、15歲和17歲的外孫，而他之所以還活著，是因為當天擔任夜班保全，沒赴咖啡館參加悼念，才能倖免於難。

部分罹難者遺體損毀嚴重，當局不得不使用DNA技術來識別他們的身分，有村民質疑為何俄軍的飛彈會來的這麼剛好：「有人背叛了我們，攻擊很精準，都落在了咖啡店」，並哀痛的表示：「半個村莊都消失了，很多家人都沒了，現在我得劃掉一半的電話簿了。」

報導指出，赫羅札村在戰前約有300人居住，開戰後人口持續流失，只剩不到110人，而5日的空襲更是帶走其中近一半的村民。

▲俄羅斯飛彈轟炸烏克蘭東北部村莊的一間咖啡店和雜貨店，造成51名正在一起悼念陣亡士兵的民眾喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲赫羅札村原本人口就已不多，這次空襲更是奪走近一半人命。（圖／美聯社／達志影像）
有倖存者說，自己認識村莊裡所有人，「村裡所有人都是朋友，我們原本生活得很好」，這次襲擊的破壞性之大，不只有家庭全數成員皆亡，影響也擴及每一個活下來的人。69歲的獨居老人安德羅索維奇（Anatoliy Androsovych）說，他的弟弟也在空襲中被炸死，「他常帶我去醫院檢查，如果我不舒服、必須去醫院或什麼地方，我會打電話給他，他都會幫我，現在我沒有弟弟了，他是唯一能照顧我的人。」

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