半個村莊沒了！烏克蘭哀悼儀式遭炸52死　倖存者：認識他們每個人

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罹難者包括36歲的奧莉亞（Olya），她的丈夫已經去世，現在她也遇上死劫，留下3個孩子。她61歲的父親科茲爾（Valeriy Kozyr）流淚埋葬女兒和女婿，還得想辦法照顧3個分別才10歲、15歲和17歲的外孫，而他之所以還活著，是因為當天擔任夜班保全，沒赴咖啡館參加悼念，才能倖免於難。
部分罹難者遺體損毀嚴重，當局不得不使用DNA技術來識別他們的身分，有村民質疑為何俄軍的飛彈會來的這麼剛好：「有人背叛了我們，攻擊很精準，都落在了咖啡店」，並哀痛的表示：「半個村莊都消失了，很多家人都沒了，現在我得劃掉一半的電話簿了。」
報導指出，赫羅札村在戰前約有300人居住，開戰後人口持續流失，只剩不到110人，而5日的空襲更是帶走其中近一半的村民。
有倖存者說，自己認識村莊裡所有人，「村裡所有人都是朋友，我們原本生活得很好」，這次襲擊的破壞性之大，不只有家庭全數成員皆亡，影響也擴及每一個活下來的人。69歲的獨居老人安德羅索維奇（Anatoliy Androsovych）說，他的弟弟也在空襲中被炸死，「他常帶我去醫院檢查，如果我不舒服、必須去醫院或什麼地方，我會打電話給他，他都會幫我，現在我沒有弟弟了，他是唯一能照顧我的人。」
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