三重「抱女孩」賣玉蘭花！影片曝光引眾人同情 社會局調查攏是假
近期，網路TikTok上流傳一段影片，新北市三重一名男子抱著小女孩，穿梭在路口販售玉蘭花，許多人紛紛表示同情，認為男子抱著孩子辛苦賣花，引發網友關注。不過劇情卻來個大翻轉，經新北社會局調查，男子抱著的孩子，其實是10歲小男孩戴假髮假扮，而男子本身是常在五股地區出沒的「玉蘭花家族」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該男子出沒於新北三重重陽路、三和路口，手上抱著孩子賣玉蘭花，引發網友同情。但實際上，經新北社會局調查，男子是新北地區著名的「玉蘭花家族」成員，且家中三代都從事玉蘭花批發零售，於20多年前就在五股、新莊一帶出沒。
更讓人詫異的是，男子抱著的孩子，其實是親戚的10歲男孩，戴著假髮假扮小女孩。新北社會局指出，此舉已違反兒童及少年福利與權益保障法，會將10歲男童安置，並要求男子接受4小時至50小時的親職教育；另外，也會依違法道路交通處罰條例處以600元罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞
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