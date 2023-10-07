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布拉萬颱風「最快今生成」！路徑、對台影響曝　雙十連假降雨降溫

▲熱帶性低氣壓今生成，最快今晚有機會發展成布拉萬颱風。（圖／中央氣象署）
▲熱帶性低氣壓今生成，最快今晚有機會發展成布拉萬颱風。（圖／中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（7）日為雙十連假首日，位在關島東南方的熱帶性低氣壓在凌晨2時生成，中央氣象署預報員趙竑指出，最快在今晚或明天清晨，有機會生成今年第15號颱風「布拉萬」對台灣天氣沒有影響。而隨著小犬颱風遠離，今明有局部大雨，連假後半隨著季風增強將降雨降溫，提醒民眾外出需留意。

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趙竑指出，位在關島東南方的熱帶性低氣壓，最快今晚到明天清晨生成「布拉萬」颱風，路徑預估朝日本南方海面移動，距離台灣相當遠，對天氣沒有影響。

且菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展中，不過要等到通過菲律賓進入南海後才會發展，雖然預測有機會生成颱風，但受到地形破壞等變數，要等到國慶連假後預報才會較準確。

▲明天（7日）星期六受到外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東以及西半部地區午後，會有局部大雨勢。（圖／中央氣象署）
▲今明受到颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東以及西半部地區午後，會有局部大雨勢。（圖／中央氣象署）
氣象達人彭啟明提醒，雖然小犬颱風已經離開，不過它的外圍水氣今明兩天（07-08日）仍將持續影響台灣。今（07日）各地雲量偏多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，中午過後在西半部山區將有熱對流發展並且向北擴展帶來雷雨的機會，可能有局部較大雨勢出現的情況，提醒午後外出或是到山區活動的朋友要注意午後的天氣變化情況。

明天（08日）將有鋒面通過台灣附近，配合目前較多水氣的環境，北部、東半部可能會有局部較大雨勢出現的機會，中南部地區仍要留意午後熱對流雷雨的情況，也會有局部較大雨勢發生的可能性，天氣可說是持續不穩定。

彭啟明表示，下週一、二（9-10日）進入連假後半段時，東北季風增強，迎風面的桃園以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地有降雨機會，北部山區、宜蘭到北花蓮一帶有局部較大雨勢發生的可能性。相對的，中南部進入背風面，天氣會比較穩定下來，平地大致為多雲到晴，雖然山區午後仍可能有局部降雨，但是雨量減少許多，如果要安排假期後半的活動，又不想受到天氣干擾的話，往中南部走是比較好的選擇。

東北季風增強也會帶來降溫轉涼的情況，北部、東北部、東部的感受比較明顯，下週一到週四(9-12日)這幾天白天高溫有機會降到25-28度，夜晚清晨低溫也會降到22-24度或更低，配合降雨的天氣，預估會有比較明顯的秋意。中南部、東南部就比較不受影響，白天高溫仍有機會超過30度以上，甚至陽光下還有32-33度高溫，夜晚清晨稍涼，低溫在24-26度左右，日夜溫差變話較大，南北之間的溫差也比較大，假期間要南來北往的朋友務必要多加注意。

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