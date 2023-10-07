怒批侯友宜教育政策「保守親中」！王定宇PO文嗆：毫不掩飾地草包
2024總統大選開打，本月6日，國民黨總統參選人侯友宜拋教育政策，提出包括提高教育經費成長300億、補助私校學雜費逐年增至5萬元等，另外，被問是否會把「去中課綱」改回來？對此，侯友宜表示「中華民國是我們的國家，中華民國的歷史和文化是我們的根」，因此也會在課綱當中重新審慎探討。而此說法引發討論，立委王定宇於臉書PO文怒嗆「為什麼侯友宜可以毫不掩飾地草包？」，並指侯友宜的教育政策「是意識形態反動保守親中的草包」。
記者林盈君／綜合報導
王定宇表示，侯友宜的教育政策，竟然是要台灣學生「背中國長江、黃河流經省份」，他表示，不反對讀世界各國地理，但是把「背頌」和「中國地理」列為教育政策重點，這已經不只是「反動保守親中」，而是「意識形態反動保守親中的草包」，更指出，賴清德6月21日說要補助私校學雜費每人2.5萬元，侯友宜嗆「選前用這種大撒幣是不對的」結果侯友宜又喊，要補助私校學雜費每人5萬元，這是什麼邏輯？
據了解，國民黨總統參選人侯友宜拋教育政策，民進黨發言人張志豪6日表示，請侯友宜不要市政無心，連提出國政都不用心，不僅抄襲賴清德主席提出的「縮短公私立大學學費補助方案」，更打臉自己先前嗆說「政策撒幣」，相互對照簡直自相矛盾。張志豪表示「奉勸侯友宜，政見可以抄襲，但請註明出處」；賴清德競辦發言人陳世凱則說，侯友宜當時與國民黨稱此項政見是「大撒幣」，沒想到晚了幾個月仍舊跟進提出，真的是口嫌體正直。