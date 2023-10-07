雙十國慶連假北台迎雨彈！布拉萬颱風將生成 下週熱帶擾動再接力
雙十連假首日，位在關島東南方的熱帶性低氣壓生成，最快將在今晚或明天清晨，有機會生成颱風今年第15號颱風「布拉萬」；另一熱帶擾動則通過呂宋島進入南海，下週之後才會逐漸發展，未來一週內台灣天氣不受影響。今日至下週一台灣水氣多，北台灣天氣轉涼，北部、東北部易降雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週一（7至9日）台灣附近水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫雨，但大氣不穩定，常有較大雨勢、尤其在午後。今日各地區氣溫：北部23至32度、中部24至34度、南部24至34度、東部22至33度。國慶日東北風型態，迎風面水氣多、北台轉涼，北部、東北部易降雨，背風面晴朗穩定。
最新模式模擬顯示，下週三至週五(11至13日)各地大致晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部雨，中南部山區午後亦有短暫降雨的機率。
吳德榮表示，位在關島東南方的熱帶低壓、今（7）日將發展成颱，未來5天向西北、朝日本南方海面前進。歐洲模式預估，一週之後、其有向東北迴轉遠離的趨勢。另一熱帶擾動則通過呂宋島進入南海，一週之後才逐漸發展。顯示未來雖有2個熱帶系統，但台灣一週內天氣、並不受其影響。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，第15號颱風「布拉萬」即將生成，但未來路徑會北上，不會影響到台灣。要注意是菲律賓到關島間的低壓帶，還需要3至4天醞釀，等低壓雛型較明確之後預報可信度才會較高。