連假出遊潮！國道往墾丁方向回堵　高公局預測首日魔王路段

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此外，張耿宗說，中區路況以彰化、埔鹽系統、霧峰等路段車流量較大，偶有擁塞狀況出現，南區擁塞情況則主要出現在南州，可能是往墾丁車流、出口回堵所致，至於國5南向在南港系統到石碇車流量也較大、有車速下降的情況，其他路段路況正常。
針對今天後續路況預測，張耿宗說，北區方面，國5南下尖峰落在上午5點到下午4點之間，可能出現車流量較大、車速下降情況；國1北向圓山到大華系統，9點到12點之間容易有車流量大的現象，楊梅到新竹路段大約是從上午6點到下午3點左右；國3土城到關西則是6點到下午2點之間，因為車流量大、較容易壅塞。
中區與南區方面，張耿宗指出，中區較容易壅塞路段為國1彰化到埔鹽系統，上午8點到下午2點都會車流量大；國3快官到霧峰系統是9點到12點之間，草屯到名間是9點到11點之間；南區擁塞情況則較為零星，可能是國1的大彎到路竹、國10的鼎金系統到燕巢系統，以及南州出口擁塞。
另一方面，今日國道相關疏導措施包括5到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0到12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6到12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、0到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。