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連假出遊潮！國道往墾丁方向回堵　高公局預測首日魔王路段

▲國慶連假首日上午，部分國道路段已經出現較大量車流、導致車速減慢。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）
▲國慶連假首日上午，部分國道路段已經出現較大量車流、導致車速減慢。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）

記者林志怡／台北報導

國慶連假首日，國道上午已陸續出現車流較多、車速減慢的情況，交通部高公局國道路況預報員張耿宗指出，今（7）日上午北區部分路段有車多擁塞情況，中區則是部分路段有偶發的擁塞，南區則可能受到往墾丁方向出口回堵影響，往南州出口有擁塞情況。

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張耿宗指出，截至今天上午9點，國道全線交通量達到27.5百萬車公里，較108年的國慶4天連假略低一些，國5雪山隧道通過量則為1.5萬輛次，也較108年國慶4天連假減少約14%，其他北區路段，除新竹、龍潭、木柵等有車多擁塞的情況，其餘大多正常。

此外，張耿宗說，中區路況以彰化、埔鹽系統、霧峰等路段車流量較大，偶有擁塞狀況出現，南區擁塞情況則主要出現在南州，可能是往墾丁車流、出口回堵所致，至於國5南向在南港系統到石碇車流量也較大、有車速下降的情況，其他路段路況正常。

針對今天後續路況預測，張耿宗說，北區方面，國5南下尖峰落在上午5點到下午4點之間，可能出現車流量較大、車速下降情況；國1北向圓山到大華系統，9點到12點之間容易有車流量大的現象，楊梅到新竹路段大約是從上午6點到下午3點左右；國3土城到關西則是6點到下午2點之間，因為車流量大、較容易壅塞。

中區與南區方面，張耿宗指出，中區較容易壅塞路段為國1彰化到埔鹽系統，上午8點到下午2點都會車流量大；國3快官到霧峰系統是9點到12點之間，草屯到名間是9點到11點之間；南區擁塞情況則較為零星，可能是國1的大彎到路竹、國10的鼎金系統到燕巢系統，以及南州出口擁塞。

另一方面，今日國道相關疏導措施包括5到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0到12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6到12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、0到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

▲高公局公布國慶連假交通疏運措施。（圖／高公局提供）
▲高公局公布國慶連假交通疏運措施。（圖／高公局提供）

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