今日必吃／真台中人拿鐵！加「東泉辣椒醬」　Google 1.2星內幕曝

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店家交代喝前記得要攪勻，剛入口時，滋味與一般拿鐵咖啡無異，隱約中還有點鹹味；待喝下肚後，舌頭滲出了微刺激的辣味，最後後韻又有極淡的東泉辣椒醬獨有的甘草等香料之滋味，而這，就是店家菜單中的「真台中人拿鐵」，每杯120元，而且僅提供冰的、無熱飲作法。
老闆說，因為某次吃早餐時，食物上加了很多東泉辣椒醬，還未全部下肚時，他就喝了一口拿鐵，才發現拿鐵混了東泉辣椒醬後，在嘴裡的滋味很有趣且不衝突，於是有了此創意。他也提到，會點這杯拿鐵的人大多是首次嘗鮮，僅少數回店裡時才會想要再點這杯，他笑著說：「你知道的，台中人認為東泉辣椒醬是神醬，但是有部分台中人認為我把它加入咖啡中，有點像在惡搞此醬神聖的地位。」而其實將東泉辣椒醬加入咖啡的做法，據說在台中第四市場內的咖啡店也有店家如此操作。
「Come Late Caf'e」不僅提供咖啡，也有甜點，大推焦糖布丁，每份80元，布丁夠綿細軟嫩又滿富蛋香，焦糖中帶點微苦，也很具大人味，讓整體吃起來更覺不甜膩。
至於為何這家店的Google評論，為何只有1.2顆星？原來是老闆堅持要客人只要給一星，即便留言是稱讚，他也都希望只要一星即可。細看此舉，彷彿也是反向地拒絕被Google評論給制約吧！
📍店家資訊
Come Late Caf'e
台中市西區西屯路一段173-10號
0923-020-345
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