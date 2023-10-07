化被動為主動 侯友宜：藍白合應是志同道合、不該搞成聯合
國民黨總統參選人侯友宜昨晚回應柯文哲「拚民調」說法時表示，民調不應該是唯一方法，否則藍白合會變成藍白零和。今他在台中受訪再度強調，「藍白合不應搞成聯合，應該是志同道合」，大家好好把理念、立場說清楚，再談方法整合，人民才會對兩黨合作充滿信心和期待。
記者顏幸如／台中報導
侯友宜昨晚接受網路媒體專訪時說，關於民調，柯文哲與幕僚一周內拋出3、4個不同看法，但民眾期待藍白整合，目的是政黨輪替、把不好的事情改掉，民調是種參考，若把民調當作唯一方法，藍白合會變成「藍白零和」。
侯友宜今（7）日上午到台中市后里區與農民座談，媒體問他昨晚的發言，是否在展現自信、搶主導權？他所謂明確的sop、公約綱領，又該怎麼談？侯友宜表示，藍白合不應搞成聯合，應該是志同道合，大家好好把理念、立場說清楚，才談方法整合。
侯友宜說，政黨政治可貴之處在核心價值與政策，藍白合過程中一定有標準作業程序，不管是由民眾黨或國民黨提出來，大家必須非常清楚相關推動事項，並形成約束、公約綱領、共同目標，公開透明的向所有人報告、凝聚力量往前走，人民才會對兩黨合作充滿信心和期待。
至於何時與柯文哲踫面？侯友宜意味深長的說：「大家已經認識很久，隨時可以保持良好暢通管道。」