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指周柏吟為好油案關鍵　民進黨質疑藍營網軍寄生桃園市府

▲民進黨指張榮味女婿同時是桃園市觀旅局長周柏吟為好油案關鍵，其公司處理許多藍營大咖廣告，質疑變相透過行政資源養網軍，寄生市府操控抹黑言論。（圖／民進黨提供）
▲民進黨指張榮味女婿同時是桃園市觀旅局長周柏吟為好油案關鍵，其公司處理許多藍營大咖廣告，質疑變相透過行政資源養網軍，寄生市府操控抹黑言論。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

臉書粉專「Lin bay 好油」林裕紘日前自爆被網路威脅，最後坦承是自導自演，今（7）日返國遭警帶回偵訊。民進黨昨揭露雲林張榮味女婿同時是桃園市觀旅局長周柏吟，其所開設公司，多年來處理許多藍營大咖廣告，質疑變相透過行政資源養網軍，並寄生市府操控抹黑言論，讓市府淪為網軍抹黑中心，要求國民黨主席朱立倫與桃園市長張善政出面說明。

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民進黨發言人戴瑋姍表示，除了桃園市觀旅局長周柏吟，新聞處長羅楚東也是雲林幫到桃園就任，難怪林裕紘每次一出手，桃園藍營政治人物攻擊的速度飛快，不禁讓人質疑，好油們的網軍抹黑產業鏈勢力就寄生在桃園市府。

戴瑋姍說，其中周柏吟是不是還跟許哲賓有所聯繫，因為大家所知恐嚇案就是由桃園來偵辦，若桃檢透漏偵辦進度，周柏吟會不會也知情，直屬長官市長張善政是不是也早就知道恐嚇案就是自導自演，才讓林裕紘直接大辣辣從桃園國門離境，張善政應該出面說清楚講明白。

立委參選人彭俊豪指出，民進黨昨揭露周柏吟開立「方和傳媒股份有限公司」，多年來接了多少藍營大咖民代廣告，千絲萬縷的商業行為，跟國民黨高層的利益結構難分難解，而藍營網軍頭周柏吟轉身就擔任桃園局處首長，是否變相透過行政資源養網軍，並寄生市府操控抹黑言論，讓桃園市府成為網軍抹黑中心，原來科技市長張善政的科技就是「大砍資訊科技局」，就可明目張膽的利用張家勢力，讓市府淪國民黨網軍抹黑中心。

立委參選人劉仁照也表示，張善政上任以來，施政荒唐連連，屢次被民眾抓到桃園有重大事件時都在抿酒，毫無體恤桃園市民在風災屢受折磨，合理懷疑市府透過網軍粉飾張善政無作為，並意圖間接讓張家農業勢力在桃園擴展，藉以掌握桃園相關農業，另方面結合朱立倫桃園派系，讓桃園淪陷在網路控制中，強調桃園是國門之都，網路結合境外勢力，難保不會造成國家安全危機。

議員黃瓊慧接著說，市議員在監督市府過程中，取得資料困難重重，許哲賓跟linbay好油的造假抹黑，周柏吟跟羅楚東的張家勢力進入桃園，這樣的桃園市府還是一個為民眾著想的市府嗎?還是讓桃園市變成恐怖網路統治的示範地?

議員魏筠強調，張榮味張家女婿當觀旅局長，又曾開公司裡外兼收，張麗善又當縣長，妹婿又做農會總幹事，質疑張榮味家族一個月到底領人民多少公帑，雲林張家難道都是要國家養，要求國民黨主席朱立倫及桃園市長張善政應該出面說清楚。

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