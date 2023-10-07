高鐵也要有前進指揮所！嚴防自由座擁塞 王國材揭開設規劃
交通部長王國材今（7）日上午赴高速公路局北區交控中心，視察112年國慶日連續假期國道疏運情形，並並於會後接受媒體聯訪。針對國慶連假期間的疏運措施，王國材表示，目前自由座沒有非常擁塞，但10日收假日中午起、會在高鐵台中站設置前進指揮所，並由高鐵公司總經理鄭光遠進駐。
記者林志怡／台北報導
中秋收假日，台中高鐵站湧現大量搭車人潮，甚至一路排隊到站外引發議論。隨著國慶假期即將到來，高鐵公司這次加開190班次列車，也分析可能出現自由座旅客較多的時段以及熱銷車次，並呼籲旅客可盡早完成訂位，或是避開尖峰時段分散搭車，避免久候，希望避免中秋收假日亂象重演。
王國材今日受訪指出，經過討論中秋連假高鐵自由座擁塞問題，這次除加開高鐵班次190班外，台鐵也加開162個班次，且台中到台北會有12班新車協助疏運，民眾搭乘高鐵前，也可以透過APP查看當時的自由座人流情況，但確實難以預估實際自由座需求量。
對於這次高鐵對於人流的因應措施，王國材表示，公司已經採取3段管制，分別於月台層、付費區及非付費區以燈號標示，而台中屬於中段站，對於自由座的需求也比較高，台鐵設有12班從烏日到台北班次協助疏運，收假日也將於該站設立前進指揮所，由鄭光遠進駐，有臨時狀況會再臨場反應處理。