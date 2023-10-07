柯文哲新書惹議！重印刷延至10月中上市 前幕僚批柯陣營不謹慎
台灣民眾黨主席柯文哲將推出自傳式漫畫《漫畫柯文哲》，但他在序文提及「台灣動漫基地多日本動漫」、「沒有看到用漫畫來探討重要主題」，引發業界炸鍋，批評柯文哲書中內容與事實不符。對此，柯文哲競選辦公室今（7）日表示，在與出版社溝通處理後，將重新印刷後再出版，原預計今日開賣之《柯文哲台灣筆記》、《漫畫柯文哲》，將延後至10月中旬上市。對此，柯文哲前幕僚網紅「Grace Woo」吳靜怡批評柯陣營不謹慎。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競辦發布聲明表示，柯文哲非常尊重出版業，更支持並重視漫畫從業人員，新書未上市即被誤解引發議論，或造成台漫從業者感到不被尊重，實非原意。柯文哲團隊昨日即與出版社溝通處理，將重新印刷後再出版。原預計10月7日開賣之《柯文哲台灣筆記》、《漫畫柯文哲》，將延後至10月中旬上市，再請留意官方臉書訊息。
吳靜怡在臉書發文表示，一本漫畫書，就能看出柯文哲與他幕僚的不謹慎，書可以先下架，修正後再重新上市，而嘴裡說出去的話，還有那些價值意義呢？
吳靜怡表示，「垃圾不分藍綠」這像是金箍咒一樣成為柯文哲頭上的咒語，「藍白」湊一色，這就是只論輸贏的戰術，不是挑戰第三政黨的存在與必要性了，更別說，那幾席藍白都存在的區域立委選區，檯面合作、實際廝殺、私下消息亂放。很多人質疑韓國瑜跟侯友宜凝聚後的影響力，對於民眾黨而言，是一個殘酷的事實，依據經驗，大型造勢啟動之後，侯或許能增加5%、柯減少5%，但若「Linbay好油」事件政治關係人擴大，「網軍」這議題將會是藍白醜聞。
吳靜怡提到。現在各政黨就是欠缺「中間選民」的信任度，也不是什麼戰鬥藍。最後她強調，「一日一文哲、重考又重考、上架又下架的文哲」。