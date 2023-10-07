羅百吉女兒開特斯拉回家驚覺「不是自己的車」 3種可能性曝光
50歲羅百吉為台灣電音舞曲和Hip Hop的先驅，因此有「電音教父」封號。羅百吉與前妻育有2女，他28歲的大女兒Ellie透露，開特斯拉回家後，到家才發現是別人的車子，讓羅百吉驚呼「太奇怪了」，Ellie也分析了3種可能。
記者薛羽彤／綜合報導
羅百吉昨（6）日在臉書上透露，大女兒Ellie使用特斯拉的App開了門後，從外面開車回家後發現，開的居然不是自己的車，而是將陌生人的車開回家了，羅百吉疑惑「為什麼特斯拉的App感應能開啟別人的車？」他同時分享女兒發現的3種可能性，「車主可能才剛下車，還沒自動感應到上鎖，就被我開走了」、「車主應該是沒有設定自動上鎖功能，離開後人在附近用用餐，所以我可以發動車子」、「對方可能把車卡放在抽屜之類的地方，或是備用手機連結車子的放在車子裡。」
Ellie也在自己的小紅書分享此事，透露那天自己一如往常地開車回家，只是覺得車內擺設有點怪，到家後老公看到車子驚呼「我們的車呢？你怎麼開了別人的車？」最後，Ellie趕緊將車開回原地，發現自己的車還在，打算和車主道歉，上了自己的車後，發現那台車和車主都不見了，沒能親自道歉。