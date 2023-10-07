限5天！7-11咖啡、氣泡水買1送1　全家衛生紙「買1送3」每包7元

「白晝之夜」怎麼玩、捷運開到幾點　今晚玩通宵總攻略！一文掌握

▲今年的臺北白晝之夜即將在今晚18:00開跑，「一夜影展」電影院活動中，民眾可躺在仁愛路林蔭大道上觀看電影。（圖／左腦創意提供）
▲今年的臺北白晝之夜即將在今晚18:00開跑，「一夜影展」電影院活動中，民眾可躺在仁愛路林蔭大道上觀看電影。（圖／左腦創意提供）

記者周淑萍/綜合報導

每年吸引超過30座城市、數百萬人一起嗨到天亮的「白晝之夜」（Nuit Blanche），活動將於今（7）晚上6時至10月8日上午6點於台北信義區舉辦，今年主題「起義吧 」主打以藝術行動佔領市府與議會空間，聚焦3大場館、6大主題、精選9大亮點作品。快速整理「白晝之夜」怎麼玩、捷運開到幾點、9大亮點展場時間地點，一次看完。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍白晝之夜是什麼？
2002年起源於法國巴黎的白晝之夜，為全球性的夜間城市藝術祭，每年10月第一週六跨夜舉行，如今已有超過30多個城市響應；而台北自2016年舉辦至今已邁入第8年，去年在士林創下一晚吸引超過40萬人次參與的盛況。

▲「白晝之夜」復活士林夜市，現場人頭攢動，現場民眾嗨：「人炸多！」（圖／白晝之夜 Nuit Blanche 臉書）
▲「白晝之夜」復活士林夜市，現場人頭攢動，現場民眾嗨：「人炸多！」（圖／白晝之夜 Nuit Blanche 臉書）
📍白晝之夜要門票嗎？
不用，民眾可免費參加活動。

📍白晝之夜三大場館在哪裡？

國父紀念館、臺北市議會、臺北市政府，並串連連信義區周邊松山文創園區、台北101、ATT 4 FUN、國立故宮博物院等地共同響應。

▲2023年白晝之夜將在信義區臺北市政府等三大場館與周邊場域展開，其中「猛禽酒吧」公益行動，串連信義幹線8家酒吧，明天將率先開跑。（圖／左腦創意提供）
▲2023年白晝之夜將在信義區臺北市政府等三大場館與周邊場域展開，其中「猛禽酒吧」公益行動，串連信義幹線8家酒吧，明天將率先開跑。（圖／左腦創意提供）
📍白晝之夜捷運、公車延長時間？

白晝之夜展區周邊將於10月7日中午12:00至10月8日上午9:00進行封路交通管制
◾️捷運：
「板南線（藍線）」：至「國父紀念館站」、「市政府站」下車，步行至展區
「淡水信義線（紅線）」：至「台北101 / 世貿站」下車，步行至展區

◾️捷運延長營運：
台北捷運部分路線區間於 10月8日 凌晨 00:00 - 03:00 單向延長營運，行駛至臺北車站，班距原則約20分鐘，並視活動當日實際搭車人潮機動調整班距。

◾️公車加密班次：
承德幹線、基隆路幹線、仁愛幹線、信義幹線、忠孝幹線等行經活動場域之公車於 10月7日 晚上 18:00 起加密班次


📍白晝之夜9 大亮點時間、地點

◾️Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動：19:30-21:30 或視小冰人融化時間結束，國父紀念館正門大階梯。藉由數千座高 20 公分、有男有女的冰雕人像提倡環保等氣候變遷議題，將 3,000 座小冰人擺上國父紀念館大階梯，民眾可在國父紀念館東側階梯19:00 起現場排隊入場。

◾️Inside Out Project：18:00-06:00 影像展出，19:30-05:30 影像拍攝及張貼，報名已經結束，市政府正門及臺北多處展出。讓攝影車拍下並現場印出巨大人像，在白晝之夜貼滿市府廣場！

◾️買不到藝術公園—遊湖計畫：18:00-06:00，國父紀念館翠湖及週邊。

◾️自由・力量＿24小時Live Painting：18:00-06:00，市政府西大門。由4位街頭視覺藝術家現場創作。

◾️一夜影展：19:20~05:00 仁愛路快車道、信義威秀。在仁愛路快車道上，2023 白晝之夜打造一個專屬的「快車道電影院」，邀請民眾一起躺在仁愛路林蔭大道上觀看電影，並結合信義威秀影城，策劃一夜影展

◾️星空市政廳：每場次的星空市政廳都由一位知名喜劇演員領銜。

◾️貓市長・佔領中：臺北市長室限時開放，目前報名額滿，但可以透過直播觀賞。

◾️臺北大歌廳＿時代DJ金曲：80~90年代金曲、千禧年中英日臺歌曲，將在臺北市政府大廳22:00起舉辦至隔日凌晨4點。

◾️開箱市議會：上半場為馬戲表演者，下半場為表演者與音樂人組成，民眾可在臺北市議會正門入口處20:30起開演前20分鐘，於現場排隊領取號碼牌入場至額滿為止。

▲於國父紀念館正門大階梯，展出《Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動》，19:30-21:30或視小冰人融化時間結束。（圖／翻攝自白晝之夜官網）
▲於國父紀念館正門大階梯，展出《Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動》，19:30-21:30或視小冰人融化時間結束。（圖／翻攝自白晝之夜官網）

白晝之夜今開跑「跨夜12小時」！封街電影、猛禽酒吧8大必玩亮點

2023台北白晝之夜10/7信義區開跑！交通攻略、起源、主題與作品曝

2023年白晝之夜10/7展開！3場館跨夜12小時　限定場次需此處報名

基隆新打卡點！超萌胖橘貓3D螢幕原來在這　台北白晝之夜10/7開跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞