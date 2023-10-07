中山女大生提問賴清德反遭肉搜 侯友宜抱不平：這種政府太鴨霸
民進黨總統參選人賴清德3日出席中山大學講座，一位女生提問如何解決「民進黨掌權力帶來的腐敗貪污」，賴清德反問「那一個具體事件？」事後該名女大生遭網友肉搜。國民黨總統參選人侯友宜批評，人民有權力問政府是否貪污，身為副總統應反省檢討甚至道歉，卻不見賴清德反省自己，還讓別人去責怪詢問的人、造成壓力，「這種政府太鴨霸」。
記者顏幸如／台中報導
賴清德3日出席中山大學講座，1名女學生於開放式提問時，問賴如何解決「民進黨掌權力帶來的腐敗貪污」，賴清德反問「那一個具體事件？」兩人交鋒的對話影片在網路瘋傳，女學生事後在「中山大小事」提出看法，卻引發網友肉搜出她就讀外文系，稱她來自深藍家庭，才戴有色眼鏡看民進黨。
國民黨總統參選人侯友宜今（7）日上午到台中市后里區與農民座談，媒體問及他對女學生遭肉搜的看法，侯友宜表示，近來疫苗弊案、光電弊案、缺蛋內幕重重，甚至傳出官商勾結、人民有權力問政府「有沒有貪污」？
侯友宜說，賴清德身為政府最高層級的副總統，應反省檢討甚至誠心道歉、好好解決問題，竟反問人民「怎麼這樣問？」賴聽不下去人民的聲音，還讓別人責怪詢問的人，這樣對嗎？
他認為賴的反問不僅讓女學生被肉搜，還讓人民感受到，只要發問就會產生壓力，「以後人民還敢問你嗎？這種政府太鴨霸，這種政府可以再做下去嗎？」