數發部出國預算3736萬！平均每人出國9.3天 立委批成「出國部」
數位發展部至今成立一年，各界對其打詐能力相當關注，但該部坐擁高預算，實質成績卻相當缺乏，其明年度預算更大舉編列3736萬於出國用途，較今年大增2300萬，平均每位員工將可出國9.3天，且主要目的為民主化、增加能見度，引起在野黨批評。
記者林志怡／台北報導
日前國民黨港湖立委參選人李彥秀指出，數發部首年統籌210億元，設6司2署再加上「國家資通安全研究院」，並給予極大的用人彈性，但一年後數發部僅做出點麵線平台、領6000元系統，各界期待數發部在打詐方面做出成績，但詐騙廣告越來越多，從台積電董事長夫人張淑芬、主播胡睿涵、股市名人「阿土伯」，到鴻海集團創辦人郭台銘無一倖免。
因此，李彥秀認為，一年來，除了「明星部長」外，數發部始終找不到「政策方向」、「發展框架」與「數位疆土」，更別說推動台灣發展次世代AI人工智慧、運算能力以及協助企業數位轉型，數發部淪為「雷聲大雨點小」的無頭蒼蠅。
針對明年數發部的預算編列，其中高達3736萬是出國預算，較今年增加2300萬元，平均每位員工一年可以出國9.3天，國民黨立委吳怡玎對此批評，其中許多名目是以「提升能見度、民主」之名出訪，與民眾期待的「打詐、保護資安」有極大落差，數位發展部乾脆改名為「數位出國部」，且數發部的人如果都在國外，誰來打詐、保護資安。