名家論壇》朱駿／柯文哲的如意算盤「難以如意」

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民調只能在一黨之內適用，有穩定的正當性，跨黨時則不然，因為每一黨事實存在的具體條件與實力不同，於當今民調被操弄得極為厲害的社會情勢中，根本不能是跨黨間的唯一民主標準。民主政治是政黨政治，不是個人獨裁政治，藍白合組總統隊也不是侯柯兩人之事，是政黨間的事務，若只顧及兩人那就是只有個人，沒有政黨，是反政黨政治，就是反民主。刻意忽視具體存在的事實基本面，以民調把國民黨具有之民眾黨遠遠不及的現存條件與實力一筆抹掉歸零，才是真正的無知、偏頗、獨斷、反民主。無知、偏頗、獨斷是反民主最大的禍根。蔡正元難道不清楚嗎？
柯文哲訪美返台在機場表示，「挑5家做幾次，這還好，在台灣做民調已經行之有年，是相當成熟的技術。」一個事實基本面卻產生五花八門、差距頗大的民調結果，恰恰證明了各家操弄的技術已經很成熟且爐火純青倒是真的。5家做民調的次數越多就是操弄的空間越大，令人難以服氣的機率越大，爭議越大。柯所建議的做法是排除「侯柯配」，這樣的做法實際上會導致藍白合組總統隊真正的本意破局。柯自組團隊戰到底的敗率極大，必遠高於國民黨侯韓或侯盧配，甚至可能出現自己成為棄保被棄一方之窘境的機率不低。
現在看起來，柯打的如意算盤極可能是，若民調贏，則用民調在大選中收編國民黨，自己當總統；若民調輸，則隨便塞一個副總統人選給國民黨，以支持國民黨當立法院長為條件，交換藍白贏後國民黨總統提名自己當行政院長，且讓國民黨許諾共同玩不符合憲法規定的「內閣制」。
不論是當總統或行政院長，柯都會引進一些民進黨人擔任一些部會首長之職，在立法院的合作對象應該是以民進黨為主，以民進黨脅制國民黨，意圖通吃、兩面玩弄藍綠。如果國民黨不聽話，就聯合民進黨鬥爭國民黨，反之亦然。縱使總統是國民黨，令其投鼠忌器，不敢撤換自己的行政院長。一言以蔽之，以叢林法則而非依據憲法玩內閣制，將是台灣憲政體制的大倒退與再墮落。
然而，若為民生民命著想，總統大選之人選最重要的標準必然要歸結到「治理能力與潛力」，「能力與潛力」都該根據已存在之無法塗抹的客觀事實紀錄為判斷基礎，否則就沒有意義，就會陷入主觀幻想空想與民粹情緒，最後進一步傷害台灣的政治素質，人民必然是最大的受害者，掌權者自己也必會受到重創。這在台灣已有前例，兩位民進黨總統任上就是這樣，毋庸狡辯。民眾黨應該想想柯與侯迄今在台北市與新北市已成定局的治理績效評比上，誰表現得比較既有魄力又穩定出色？民眾黨提名立委候選人都困難了，柯若出任總統或行政院長，治理團隊在那裏？
柯這種如意算盤會讓藍綠都在政府裏面，必然要迴避清算民進黨貪腐的執政責任，就是白營做莊，好處大家分，大家都有好處，縱使搞爛了，大家都不好講話，都不用負責，這將會給台灣政治帶來極大的災難，柯心裏難道不清楚，想不到這一層？只有柯當副總統，才能排除這個風險。雖此，他與民眾黨必是大贏家，民眾黨必能基礎穩定地健康成長。
是故，這個「民調論」的建議沒有民主正當性，柯有把國民黨與民眾當傻子玩弄的嫌疑，且對台灣實際與潛在的傷害至鉅。台灣的政治要提升，必須貫徹清廉政治，要做到貫徹清廉政治，必須要新政府無情地調查舊政府的貪腐，將貪腐者繩之以法；一次次如此地循環下去，總有一天沒人或極少人敢貪。柯迄今未說要調查民進黨的貪腐。
柯文哲的策略恰恰會逼令自己走到反面，破壞清廉政治的發展契機。柯應該出任副手，掌握一些部會、政務官與國營事業的主動權與主導權，培養民眾黨人的執政能力，扮演國民黨領導下之共治政府防腐劑的角色，從內部監督國民黨，令其不敢貪腐，發揮促進清廉政治的功能，才是對台灣有莫大貢獻的正道。
藍白合組總統隊當然是為了贏得2024總統大選，但實質要贏的是什麼，是贏個人的權位，還是贏國家真正發展的前途？民眾黨是要贏得基礎穩固健康的成長，還是寄望夢幻行險投機取勝？或是堅持走偏鋒極端，弄到三腳督落敗，淪為僅存幾席立委的小黨？這是柯文哲與民眾黨諸君必須拿出良知面對的戰略抉擇！為柯與民眾黨最佳利益計，柯的如意算盤沒有成功的可能，柯應務實踏實地接受副手角色，為民眾黨爭取立院龍頭與一些重要部會首長，穩扎穩打為好吧？
柯文哲與民眾黨人常常掛在嘴上的是，藍白合組總統隊，白營會像當年親民黨被國民黨合併一般，就此大幅萎縮，最後完全失去政治舞台。柯是非常有自信的人，把自己與民眾黨分別類比成宋楚瑜與親民黨，難道不覺得有嚴重的自我矛盾嗎？
親民黨會被併吞有幾大原因：與國民黨DNA相同，親和度太高。其次，當時國民黨還有龐大黨產，馬英九聲勢如日中天，基本上黨內領導中心還算穩固，社會氛圍與今日大不同，對兩岸關係的看法也大異今日。第三，宋楚瑜一人獨裁，全黨只有一個腦子准許開動，無法集思廣益，不斷內縮內捲，一人搞砸，全黨砸鍋，人心動搖，自然容易被還有龐大黨產的國民黨順勢拉回去。第四，親民黨絕大多數重要黨公職人員來自國民黨，當然也遺傳國民黨自私自利的本性，對個人的私利非常在意，利無反顧，黨算什麼，真有理想者也只能徒呼負負，掛冠求去。
藍與白之間誠如柯文哲所說的DNA不同，絕非當年國民黨與親民黨之間可類比，若將藍白合組總統隊的民眾黨比喻成昔日的親民黨，是條件與性質差異頗大的錯誤類比，錯誤的類比就是邏輯錯誤。當然，國民黨要頭腦清楚，切忌存有以大吃小之心，弄得不好，就是破局，形象必定再受重傷，保送賴清德。應發展平起平坐的客觀機制，例如，主動許諾支持民眾黨人出任立法院長，以免國民黨總統當選人開始上台後過河拆橋，而不受到制裁。
政治落實到治理層面必然要分配職務，柯文哲擔心被說成分贓，確實，分贓與分配僅一線之隔，但有差異。分贓是有明顯的酬庸或幫派色彩，被授予者只憑與掌權分配者的特殊關係獲得任用，分配則是根據可以客觀辯證的需要與任務，將職位賦予有承擔能力或潛力者。只要原則明確公道，公開接受大眾辯證檢驗，就容易排除分贓之譏。
還應該要有論述說清楚為何要合組總統隊，將採行什麼《共同政治綱領》，說明為何這樣的政治綱領為當前台灣所必需，細說較諸民進黨執政結果與政策的優越性，讓人們確信這樣的組合有希望與正當性才能真正贏。否則，一句「肉桶政治的分贓」可能就會重創這個組隊。同時還要論述的是未來政府佈局的框架與權力分配的原則。
●作者：朱駿／時事評論人
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